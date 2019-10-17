秋意濃！許多人喜歡到日本賞楓，鄰近東京的神奈川縣是許人喜愛景點，有近來日劇中常出現的橫濱市，也有古都鐮倉！事實上，神奈川縣也有許多湖景搭配紅葉，形成另一種美！對於日本人而言，紅葉更是別具意義。想不想在葉子成為落葉之前，於被染成鮮艷動人的森林和公園中悠閒散步呢？以下為神奈川縣能夠一窺紅葉之美的推薦景點。

橫濱市 日本大道 楓黃美景。（日本神奈川縣觀光推廣協會提供）

★橫濱市 日本大道：神奈川縣廳和橫濱開港紀念館等各歷史建築物佇立於的大道上，將由銀杏染上一層金黃色。

最佳觀賞時期：11月下旬

交通方式：港未來線「日本大道站」→步行即可抵達

横浜市 三渓園 楓紅美景。（日本神奈川縣觀光推廣協會提供）

★横浜市 三渓園：讓人不禁以為穿越時空回到100年前的日本之庭園。可以在滿溢京都和鎌倉般的歷史氛圍中，享受紅葉之美。

最佳觀賞時期：11月下旬

交通方式：JR「根岸站」→搭乘橫濱市營巴士58・99・101號→於「本牧站」下車→步行10分鐘

伊勢原市 大山寺 楓紅美景。（日本神奈川縣觀光推廣協會提供）

★伊勢原市 大山寺：參道階梯兩旁，有開得艷紅的紅葉排排站好。在紅葉盛開時期的夜晚還會打上燈光，可以欣賞到不同於白天的夢幻之美。

最佳觀賞時期：11月中旬

交通方式：小田急小田原線「伊勢原站」北口→搭乘往「大山纜車」方向的神奈川中央巴士→於終點站下車→於「大山纜車站」搭乘纜車→於「大山寺站」下車後步行5分鐘

★伊勢原市 大山阿夫利神社：在阿夫利神社，能夠欣賞到被評選進米其林綠色指南日本版的美麗視野與紅葉共同打造出的絕美景色。

最佳觀賞時期：11月中旬

交通方式：小田急小田原線「伊勢原站」北口→搭乘往「大山纜車」方向的神奈川中央巴士→於終點站下車→於「大山纜車站」搭乘纜車→於「阿夫利神社站」下車後即可抵達

湯河原町 萬葉公園 楓紅美景。。（日本神奈川縣觀光推廣協會提供）

★湯河原町 萬葉公園：曾作為日本最古老詩集「萬葉集」創作舞台的公園。鮮紅的楓葉倒映在河流和瀑布之上，美不勝收。

最佳觀賞時期：11月中旬

交通方式：JR「湯河原站」→搭乘往「不動淹・奧湯河原」方向的箱根登山巴士→於「落合橋站」下車→步行3分鐘

足柄上郡 丹澤湖 楓黃美景。（日本神奈川縣觀光推廣協會提供）

★足柄上郡 丹澤湖：火紅的楓葉映照在丹澤湖湖面上，交幟出絕對會讓人屏息的美景。不只美麗的楓葉，還能同時欣賞到富士山之姿。讓人不禁思考，在哪才能找到比這更美的景色呢。

最佳觀賞時期：11月中旬

交通方式：小田急小田原線「新松田站」→搭乘往「西丹澤旅客中心」方向的富士急湘南巴士→於「丹澤湖站」下車後立即抵

(中時電子報)