台北市政府觀光傳播局繼9月份前往俄羅斯國際旅展參展，廣受當地業者歡迎關注後，在11月份前往英國倫敦旅展(WTM)前夕，邀請英國部落客-Alyshia Ford、Janet NewenHam以及俄羅斯媒體工作者Pavel Kushchenko、俄羅斯部落客兼作家Shamov Dmitry來台北進行七天六夜踩線之旅，透過不同的傳播平台，積極提升台北在歐洲旅遊市場的知名度，創造觀光經濟新商機。

歐洲部落客此行踩線以「首遊臺北」的旅遊角度規劃參訪重點，如艋舺、西門町、北門、大稻埕、北投、故宮及台北101等國際知名必訪景點。而享譽國際的臺北米其林美食、小籠包、牛肉麵及芒果冰等，都讓第一次造訪臺北的歐洲部落客充滿驚喜。

北市觀傳局局長劉奕霆親手泡茶招待部落客（讀者提供/吳家詮傳真）

大稻埕綻堂蒔光局長部落客相見歡（讀者提供/吳家詮傳真）

今(17日)下午的大稻埕參訪行程中，觀傳局還特將每個參訪景點加入趣味關卡，完成指定動作並合照即過關。而在大稻埕的文創特色店-綻堂莳光這一站，部落客在享用特色午茶後，台北市觀傳局局長劉奕霆特至現場表達歡迎，同時也化身關主與部落客進行QA遊戲，最後由來自俄羅斯的Pavel Kushchenko獲得價值5000元的大稻埕特色伴手禮及文創商品。Pavel Kushchenko說拿到這些禮物，他除了想分享給同行的友人外，同時也不用擔心要買什麼伴手禮給在家鄉的好朋友了。會後劉奕霆局長也陪同部落客一同體驗茶道文化。

歐洲來台旅客人數逐年增加，直航航班及免簽待遇吸引不少歐洲(英國、俄羅斯)觀光客利用他們天數較長的假期，到東南亞國家旅行。本次受邀踩線的英國部落客Janet，每年此時都會去印尼峇里島渡假，但為體驗不同亞洲文化，今年來到臺北，就是希望為自己未來的亞洲旅遊增加更多選擇。

北市觀傳局局長出考題，部落客拚過關拿大禮（讀者提供/吳家詮傳真）

北市觀傳局局長贈送伴手禮希望歐洲友人能愛上台北一來再來（讀者提供/吳家詮傳真）

劉奕霆表示，觀傳局今年度積極推廣遠程市場，除了階段性國外觀光行銷佈局任務外，也希望在2020東京奧運舉辦時的前後期，吸引前往日本觀賽的歐美旅客，將臺灣安排至亞洲旅遊的行程中。本次邀請了住在東京的部落客Shamov Dmitry，就是希望藉由他的分享，讓更多俄羅斯粉絲能夠順遊臺北。

會後每位部落客也獲贈臺北文創商品-囍杯，Alyshia Ford表示：下午大稻埕參訪從導覽老師、各家文創特色商店的人員，一直到北市觀傳局局長的熱情接待，皆讓他們深深感受到臺北人的熱情活力。

英國部落客於西門町彩虹地景打卡分享（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)