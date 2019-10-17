雲林縣長張麗善16日進行縣議會定期會施政報告後，與一名女議員言詞交鋒，議會如同菜市場，張麗善請求女議員「你可以先閉嘴讓我回答嗎」，女議員回嗆「你才閉嘴」，張麗善17日發布新聞稿還原實況，呼籲議員應理性問政，展現真正民主素養。

縣府新聞處指出，16日縣議會在縣長發表施政報告後，登記發言的議員有6人，議事主席、副議長蘇俊豪徵得出席議員共識，分配每名議員發言5分鐘，並非縣府限制議員發言。

縣長張麗善表示，她回答第一位議員提問時，原本按該議員依序的提問做出答詢，未料數度遭方打斷，經主席裁示她回覆，但回答時又屢遭該議員高聲掩蓋，才說出「議員您可以先閉嘴嗎？讓我回答你的問題。」

張麗善說，議員非理性問政導致爭執及過度情緒反應，雙方用語均有不慎，各有改進空間，縣府本於職責為民服務推動縣政，及縣議員監督政府為民喉舌，都是為了縣民福祉，在議會殿堂上，行政部門與民意機關角色、立場有所不同，應彼此尊重，才是真正的民主素養展現。

(中時 )