行政院長蘇貞昌一一至展區體驗新創科技。（吳亮賢攝）

目標成為亞洲指標性國際創業聚落的「林口新創園」，今（17）日上午舉行啟動儀式，行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津、新北市副市長吳明機皆出席盛會，目前林口新創園已有來自10個國家、132間國內外加速器與新創業者進駐，聚焦發展人工智慧、物聯網、大數據等創新應用。

經濟部去年啟動「林口新創園」計畫，向內政部承租林口世大運選手村社會住宅1萬5000坪空間，打造成新創基地，開放國內外新創業者進駐，每次簽約時間3年，除提供友善新創工作空間，也開設多樣課程培育人才，並協助媒合技術、資金、業師和人脈等資源。

今啟動儀式中，蘇貞昌致詞時特別強調，過去社宅一帶還是荒煙蔓草，是政府有遠見、執行有效率，才有如今成果，蘇表示，由經濟部與相關部會利用空間設立「林口新創園」，提供優質的一站式服務及租金減免優惠，已吸引10國、超過百家國內外新創事業進駐，大為成功。

蘇貞昌說，林口新創園除帶動地方產業升級轉型，未來更將連結桃園的亞洲矽谷、新竹的竹科和工研院、台北小巨蛋的國際科技創業基地，型塑成「新創走廊」。

吳明機指出，新北市製造業有3萬2千多家，約佔全國23％，是國內中小企業製造重鎮，新創產業則是城市轉型的關鍵，新北市除首創「新北創立坊」外，還相繼成立「新北社企」、「電商基地」和「新北電競基地」，現在更與經濟部合作推動「林口新創園」，打造全方位的創業生態系。

經濟部中小企業處表示，目前園內有來自美、英、法、俄、印度等10國及國內共132間新創業者、加速器進駐，除了目前的B5、A6棟空間外，未來也會把社宅A7棟納入，擴大空間與資源發展。

(中時 )