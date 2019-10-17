由TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與JLPGA日本女子職業高爾夫協會共同認證的2019日台交流香川縣女子高爾夫球賽，18日起將在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部開賽，共有102位台、日女子巡迴賽選手同場競逐冠軍獎杯與360萬日圓冠軍獎金（約合台幣103萬元）。

這場比賽是JLPGA的次級巡迴賽，由JLPGA主辦，日本岡山放送株式會社（OHK岡山電視台）共同主辦，香川縣丶西野金陵株式會社丶今治造船株式會社等特別協辦，比賽總獎金2000萬日圓（約合台幣570萬元），從2017年開始這場比賽與TLPGA合作認證，今年進入第三年，已成為台日雙方交流的重要平台。

今年參賽陣容裡，共有27位TLPGA巡迴賽選手，包括17位台灣球員在內。JLPGA 次巡賽選手75位，其中有蔡佩穎和謝瑀玲兩名台灣好手。蔡佩穎目前在TLPGA年度會員獎金榜排名第一，JLPGA次巡賽年度獎金榜暫居第二，7月中旬的ECC女子高球賽贏得冠軍，這是她在日本奮戰多年之後的第一冠，彌足珍貴。

本週在香川縣的比賽，蔡佩穎想再嘗冠軍滋味。謝瑀玲則是兩周前在TLPGA歡樂友緣女子公開賽封后，終結長達7年的冠軍乾旱期，讓她帶著充足信心回到日本，面對本周賽事。

此外，台灣好手張靖翎近況不錯，她在歡樂友緣女子公開賽獲得第二名，建大輪胎盃打到延長賽才輸給林子麒，本周表現也值得期待。台灣好手陳彥寧丶陳依妏丶陳思涵丶郭艾榛，以及業餘好手吳佳晏同在參賽名單當中。

TLPGA理事長鄭美琦表示，這場比賽不單單是一場比賽，更是日本和台灣的交流，希望日本的朋友能來現場為雙方選手加油。

這場比賽獲得JLPGA的支持，參賽成績優者均可獲得日本次巡賽（Step up Tour）的積分（TLPGA選手無法獲得），不過優勝選手除了可由大會推荐參加明年四月的JLPGA富士產經女子經典賽，以及明年TLPGA日立慈善盃女子菁英賽參賽資格，並可直接獲得JLPGA今年第三關資格賽的參賽資格，還有西野金陵株式會社提供的一年份清酒。

(中時電子報)