台中市交通大隊指出，大型車轉彎時會產生內輪差，內輪差因車身加長而變大，另駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也變大，無法察覺車旁的人、車，容易發生意外，呼籲行人與機車、自行車，避免行駛（走）於大型車車側及前後。（台中市交通大隊提供／張妍溱台中傳真）

大型車行進時有推、吸等強力氣流，會影響騎車者穩定度。（台中市交通大隊提供／張妍溱台中傳真）

台中市居仁國中資優班13歲張姓少女16日由外婆騎機車接送返家，遭砂石車撞輾雙亡，肇事吳姓砂石車司機依過失致死罪移送；台中警方將針對大型車，經常行駛市區路段勘查，規劃限制大型車速限或行駛路段，將設置相關速限及禁制標誌，避免悲劇再發生。

台中市警察局交通警察大隊長林沐弘指出，大型車在轉彎時會產生內輪差，而內輪差會因車身加長而變大，另駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也變大，無法察覺車旁的人、車，容易發生意外，呼籲行人與機車、自行車，避免行駛（走）於大型車車側及前後。

警方提醒大型車駕駛人及業者，應落實行前車輛檢查及自主管理，對所屬車輛、駕駛人及僱用之從業人員，應負管理責任，勿疲勞、酒後駕車，定期檢查大型車行車紀錄器、胎紋深度、防捲入裝置、反光警告貼紙、轉向警示等安全設施。

警方也將請交通部公路總局台中區監理所協助防制，增加稽查檢驗大型車次數，持續配合規劃聯合稽查勤務，加強執行監警聯合稽查，將大型車列為檢查重點；另大客車、大貨車必須加裝「行車視野輔助系統」，2020年1月列為定檢項目，若檢驗未過1個月內須複檢，複檢未過則吊扣牌照。

(中時 )