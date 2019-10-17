通霄國中小學生等帶領取行李。（巫靜婷攝）

通霄國中小學生拖著行李返校集合。（巫靜婷攝）

通霄國中校長羅士侃（左一）、家長會長邱建民（左二）迎接孩子們歸來並勉勵他們一路辛勞。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄國中、國小共108名師生及家長，國慶連假受出身苑裡的柯姓台商邀請，前往大陸平潭交流，原定14日返台，卻逢東北季風南下，海象不佳，被迫滯留當地，立委黃國書接獲家長陳情，認為這是統戰卻變滯留，17日下午4點半，一行人經由小三通返台，通中家長會長邱建民駁斥，若是統戰「未免太低招」。

立委黃國書與苗栗縣議員羅貴星17日召開記者會，直指苗栗通霄國中小，藉體育、藝術交流名義前往大陸，每人僅需繳交1000元費用，交通食宿全由大陸招待，有統戰的嫌疑，又因天候不佳延後返台，讓家長憂心忡忡。

通霄國小校長彭鴻原、國中校長羅士侃表示，此行應台商熱情邀約，家長與學生殷殷期盼而成行，純粹前往新世紀中學及綜合實驗小學交流，無官方活動涉入，至於主辦單位是福建省「海峽兩岸社會組織服務中心」，由於當時組織負責人顯示為柯姓台商，事前並未多加查證，的確有疏失。

滯留一行人17日輾轉由小三通返台，同行的傅姓家長表示，海面風浪大，因此船班停駛，滯留當地3天，16日深夜11點多坐巴士到廈門，早上才坐船到金門，再搭飛機到高雄小港機場，坐遊覽車回來。

通霄國中校長羅士侃、家長會長邱建民迎接孩子們歸來，直說「終於放了1顆心」，邱建民勉勵學生，此行雖較晚回家，但「陸海空」交通工具都坐過了，世界真的大，應該要多增廣見聞，他隨即調查沒有坐過飛機的學生，近乎半數都舉手，他表示，偏鄉孩子可能都沒出過國，讓他們有機會出去，怎會是統戰。

邱建民說明，只收1000元是台商回饋鄉里的做法，收個意思意思而已，因為知道偏鄉孩子可能負擔不起出國費用，學生們也都很開心，他怒批，這些孩子才10幾歲，他們也不懂政治，若是統戰也太低招，呼籲外界不要讓他們健康的心靈留下陰影。

(中時 )