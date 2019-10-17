29歲馬姓美食外送員國慶日深夜送餐慘遭貨車撞飛送命，桃園市勞檢處認定雙方是「雇傭關係」，空腹熊貓Foodpanda公司未在8小時內通報事故，開鍘6萬元，至於勞工名卡和工資清冊資料不全部分，將待業者陳述意見後開罰。

至於賠償金，雖然雙方簽訂保密條款，但若業者15天內未給付家屬超過45個月補償金，就違反勞基法，將處以2萬至100萬元罰鍰，勞檢處指出，因馬男僅上工2日，以平均每日1000餘元薪資計算，估計補償金要逾170萬才符合規定。

桃園市勞檢處14日會同相關單位北上到空腹熊貓位於台北的總公司調查，業者16日趕在下班前提供相關資料，針對記錄死者基本資料的勞工名卡，未登錄到職日、教育程度和勞保投保日期等，認定有瑕疵，將待業者10日內陳述意見後，開罰2至30萬元。

從出勤紀錄發現，馬姓送貨員9日工作2小時，10日案發第二天工作8小時，並未超時；至於工資清冊，因Foodpanda規定次月10日發薪，將待下個月檢視資料後，才可依違反勞基法裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

針對業者未在職業災害發生8小時內通報桃園市勞檢處部分，屬初犯，已確定開罰6萬元；未為罹災者投保勞工保險部分，將另移請勞動部勞工保險局依法辦理。

勞檢處指出，根據Foodpanda與外送員所訂的合約，外送員不能參加其他平台，具專屬性，且如無法在選擇時段提供服務要在24小時內回報公司，外送員服務期間需穿著制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、黏貼機車車身品牌圖樣貼紙，業者對外送員具有一定程度的指揮監督，雙方存有組織從屬性。

勞檢處強調，承攬關係重視結果論，不管勞務過程，但Foodpanda管理出勤狀況，外送員不能隨意找人頂替、也不能身兼多家外送員，一單沒送完不能送下一單，送完也要回報，因此認定雙方具雇傭關係。

(中時 )