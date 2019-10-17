彰化市石牌山區也條緊傍著潺潺溪水的山林步道，讓許多造訪的登山客都驚豔，彰化市公所和立法委員黃秀芳爭取規劃彰化市八卦山1號登山步道，預計施工1年後就能串連四面佛寺、牧場等，打造東區觀光的亮點。

彰化市長林世賢表示，八卦山1號登山步道路分別為四面佛步道、香山步道石牌坑古河道等，蘊含豐富動植物生態和地層岩石，透過居民導覽解說社區生態網路，將生態資源轉換成觀光經濟資源。

農業委員會水土保持局南投分局陳榮俊指出這次施作八卦山1號登山步道，成為彰化東區亮點，也是環境教育場域。

交通部觀光局參山國家風景管理處副處長曹忠猷表示，香山步道預計在景觀優美台74線旁，也是觀看彰化平原以及台中都會區景色的絕佳區段。

立委黃秀芳說，爭取步道經費，希望藉由八卦山1號登山步道的串聯彰化市東區，讓更多人認識這兼具都市便利以及原始生態的世外桃源，也串連起不同農牧產業活動。

(中時 )