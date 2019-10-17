民進黨現任立委鄭運鵬選區，台灣民眾黨20日將提名參選人陳泓維投入選戰，泛綠選票勢必受影響。（鄭運鵬提供／甘嘉雯桃園傳真）

國民黨前立委陳根德捲土重來，要在第一選區收復失土。（陳根德提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市第一選區立委選舉再增一人！台灣民眾黨將於20日提名陳泓維投入選戰，陳的父親為人稱阿喜的前龜山鄉民代表陳秋喜，現為市長鄭文燦的祕書，陳泓維說，父親對他以民眾黨身分參選仍不能接受，他會持續溝通，而他的投入，勢必影響泛綠支持群眾，鄭運鵬認為，任何個人和政黨參選都高度尊重，而陳根德視陳泓維參選，是民進黨基層對新潮流反撲。

陳泓維現年33歲，原本無黨籍，投入選戰前離開市議員林俐伶服務處，直到今年8月得知台北市長柯文哲要組黨才積極加入，他說，自己家族父親屬深綠但也有人是深藍，藍綠都有接觸過，希望以純素人改變一切，「以前有錢有勢力才可以選，一路走來都是靠自己，而時局變化，這一局就是第三勢力。」

鄭運鵬認為，過去選舉，阿喜的確有幫忙，但自己努力爭取認同與支持，如今選舉唯一做法，只希望不管多少參選人，什麼政黨，都要秉持不買票、不抹黑、不仇恨動員的民主原則。

陳根德則表示，觀察他陳泓維宣布參選立委影片，均以厭倦藍綠的角度來切入，讓人懷疑他應該是身在綠營之中，看不慣民進黨的作法，才會決定出來參選。

(中時 )