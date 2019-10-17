挪威一名國會議員周二提名「全體香港人」為2020年諾貝爾和平獎候選人，並稱此舉將「鼓舞他們為自由和民主抗爭」。去年美國參眾兩院亦曾有12名跨黨派議員提名2014年香港佔中雨傘運動，及其3名主要人物為當年諾貝爾和平獎候選人。

挪威自由黨議員居里．梅比爾(Guri Melby)在其推特上發文說，香港人冒著生命和安全風險，捍衛言論自由、民主、法治等基本權利。他們所做的遠遠超越香港本土，影響到整個地區和世界其它地方。因此，她提名全體香港人作為諾貝爾和平獎候選人，希望這將鼓舞他們為自由和民主抗爭。

I recently visited Hong Kong, where I was appalled by the stories of police brutality and impressed by the courage of the protesters: pic.twitter.com/vlUjTgOXuO — Guri Melby (@gurimelby) October 16, 2019

梅比爾說，香港這場示威運動沒有領導人，所有討論和決定都在網上討論小組中進行。這就是為什麼要提名整體香港人而不是某一個或一些人。

她表示剛訪問過香港，那裡警方的殘暴令她震驚，抗議者的勇氣也令她印象深刻。曾與她交談過的大多數人都很想強調這是一場「人民運動」。

今年4月香港政府向立法會提交的《逃犯條例》修訂草案觸發了香港數十年來最大的危機，從6月至今，大規模示威抗議活動不斷發生。香港政府上星期曾公佈，自6月以來，已有近2400人被逮捕，其中750人18歲以下，104人16歲以下。

美國國會眾議院於日前無異議表決通過《香港人權與民主法案》，2018年美國參眾兩院12名跨黨派議員曾提名黃之鋒、羅冠聰、周永康以及2014年雨傘運動為當年的諾貝爾和平獎候選人。

本周日正在尼泊爾訪問的習近平罕見地發出語氣強硬的警告，「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨。」

設於挪威奧斯陸的諾貝爾和平獎委員會曾於2010年將和平獎頒給大陸作家與社會運動人士劉曉波，引發中國大陸與挪威的緊張關係，一直到2017年才恢復正常。

(中時電子報)