《最美的一天》挑戰淚腺、爆棚推薦

由C MUSICAL所創作的中文原創音樂劇《最美的一天》上週國慶連假於水源劇場盛大首演（10/12-10/27），包括周定緯、吳怡霈、趙小僑、劉子銓等明星藝人都前來看戲，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾無不紅了眼眶；不只吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑更表示：「後悔忘記帶衛生紙了！」

陳品伶這次在《最美的一天》中飾演成年的女兒順凡。（C MUSICAL提供）

台灣優質作品進軍國際 韓國媒體、觀眾一致好評

音樂劇《最美的一天》在今年7月代表台灣前往韓國大邱國際音樂劇節演出，作品不僅入圍「最佳海外音樂劇」、「DIMF大賞」，其中兒童演員張詠媗更是獲得評審親睞獲得「最佳女配角獎」的提名；韓國媒體更盛讚她是「場面偷竊者」，一出場就讓人無法移開目光。

擺脫「還願虎媽」鞏莉芳 陳品伶化身「最美」國民媽媽

因為國產遊戲《還願》鞏莉芳一角配音而受到注目的音樂劇演員陳品伶，這次在《最美的一天》中飾演成年的女兒順凡，一曲<思念與出生>不僅道盡對離世母親的思念，真摯的歌聲更觸動了在場所有觀眾，而角色從女兒成為母親的過程，傳承與生生不息的寓意更是令人動容。

音樂貫穿全劇 多媒體、光影展開母女日常的奇幻旅程

奔放的音樂、真摯的歌詞，音樂劇《最美的一天》用一首又一首的歌曲演繹母女之間最細膩動人的情感！編導張仰瑄不僅大膽挑戰「全本歌曲」的方式創作劇本，並透過多媒體、光影與偶的輔助，呈現母女之間「命定的緣分」以及母親為女兒「說的故事」、「發明的遊戲」；希望採用與過往台灣常見的音樂劇不同的形式與敘事手法，帶給觀眾在觀賞音樂劇時耳目一新的體驗與感受，讓觀眾在音樂、肢體與故事情節中跟著角色展開一段與母親之間的回憶，產生相同生命經驗的感動與共鳴。

好好的玩，好好的說再見；療癒而不傷感的死亡與離別

《最美的一天》講述的是單親媽媽靜雅獨自撫養女兒長大，卻發現罹患了胃癌末期，面對此一噩耗，她選擇堅強的面對，並把握最後的時光與女兒共度珍貴的每一天；故事看似催淚，實則充滿了關於每一位女性都會經歷的生命歷程，初生的喜悅、成長的叛逆與彆扭、初為人母的焦慮與不安、為母則強的無懼與勇敢；死亡意味著離別與失去，然而母愛的精神則會繼續延續在我們心裡。

Women’s Power，音樂劇舞台上的「最美相遇」

《最美的一天》的演出陣容更是音樂劇舞台上極少見的「全女」演出！2018年以獨角音樂劇《焢肉遇見你》入圍大邱國際音樂劇節「最佳女主角」的陳品伶、2014年以《怪物》獲得烏鎮藝術節最佳演員張稜，搭配俱有操偶與肢體等豐富經歷的新生代演員廖子萱、劉睿筑；女人的美麗、女人的魅力，都將在舞台上展露無遺。

更多演出資訊： https://www.cmusicaltw.com/

地點｜

水源劇場（台北市羅斯福路四段92號10樓）

場次｜

2019/10/18（五）19:30

2019/10/19（六）14:30＆19:30

2019/10/20（日）14:30

2019/10/25（五）19:30

2019/10/26（六）14:30＆19:30

2019/10/27（日）14:30

票價｜600 900 1500

(中時電子報)