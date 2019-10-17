楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華開放報名。(呂筱蟬攝)

桃園市楊梅區公所、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，將於26日上午7點在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區，舉辦「108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華」。健走路線全長約4公里，設有3處補給站，走完全程且完成核章民眾，可兌換迪士尼正版授權的限量馬克杯，場邊還有各式表演，歡迎民眾報名參加。

桃竹苗分署在園區內設置60個攤位，有各式體驗DIY與美食試吃試飲，讓民眾可以了解職業技能並找到自己的興趣，其中包含「衣啟飛翔創客基地」闖關遊戲、「賈桃樂學習主題館」、創業鳳凰店家展售商品等豐富活動，部分體驗還有機會獲得運動環保水壺、摺疊手提收納袋等多項禮物，另外更邀請到MOMO親子台最受歡迎的糖果姊姊帶動跳及各項親子活動。

桃竹苗分署特別挑選「西點製作」職類，於當日舉行「親子蛋糕裝飾大賽」，歡迎有興趣參賽的大小朋友都可以上桃竹苗分署賈桃樂官方粉絲團報名，截止於10月22日下午5點，獲獎者有機會拿到價值1000元至3000元不等的百貨禮卷大獎，現場還有大型氣墊可以讓小朋友們一起同樂，歡迎親子們共同參加。

楊梅區長羅國裕表示，楊梅趴趴走是本區連續舉辦多年的地方運動盛事，今年特別邀請桃竹苗分署一起擴大舉辦，讓整個活動更豐富更多元，打造在地健走及職訓體驗的獨有特色，健走活動將在17日下午2點於報名網站開放報名，歡迎民眾共同參與這場楊梅盛會。

(中時 )