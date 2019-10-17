延續逾3年的英國脫歐大戲有重大進展！英國與歐盟脫歐談判代表近日密集協商，終於就《脫歐協議》達成共識。

英國首相強森17日在推特說，「我們到手一項很棒的新協議，拿回掌控權。現在國會應該在星期六（19日）搞定脫歐，接著我們就可以處理其他重要的事，像生活費、健保、暴力犯罪和我們的環境」。

BBC指出，英國與歐盟談判人員終於對脫歐協議達成共識，但是草案文本還需歐洲議會與英國國會通過。而北愛爾蘭民主統一黨（DUP）17日稍早已表態拒絕支持。

(中時 )