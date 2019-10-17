脫歐達成共識！強森：歐盟答應分手 18:232019/10/17 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國首相強森。（shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 延續逾3年的英國脫歐大戲有重大進展！英國與歐盟脫歐談判代表近日密集協商，終於就《脫歐協議》達成共識。 英國首相強森17日在推特說，「我們到手一項很棒的新協議，拿回掌控權。現在國會應該在星期六（19日）搞定脫歐，接著我們就可以處理其他重要的事，像生活費、健保、暴力犯罪和我們的環境」。 BBC指出，英國與歐盟談判人員終於對脫歐協議達成共識，但是草案文本還需歐洲議會與英國國會通過。而北愛爾蘭民主統一黨（DUP）17日稍早已表態拒絕支持。 (中時 ) #脫歐 #歐盟 #強森 #北愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 希拉蕊評英首相強森是花花公子 22:072019/10/13 國際 英國脫歐 就看本周 04:102019/10/15 時論廣場 中美貿易協議及英脫歐前景不安 使美元上漲 10:322019/10/15 財經 英國脫歐 專家估明年經濟大壞 21:582019/10/15 財經 快要來不及！歐盟下通牒要英國再讓步 23:332019/10/15 國際 發出最後通牒 歐盟向強森下馬威 04:102019/10/16 國際大事 美企財報出色 激勵道瓊站上27000點大關 15:092019/10/16 國際 北愛邊界問題卡關 英脫歐恐拖至2020 04:102019/10/17 國際大事 強森提解方 就等北愛DUP點頭 04:102019/10/17 國際大事 《國際金融》DUP放話不支持英脫歐協議，英鎊應聲下挫 15:402019/10/17 財經 國際熱門新聞 中學生都不如！川普怒譙他2字 美國人驚呆了 - 國際 撂狠話！德若敢開放華為 美警告有這嚴重下場 - 國際 收爛攤子火大！川普親筆信4字怒嗆土 - 國際 開嗆！李顯龍：港示威五大訴求 旨在羞辱推翻港府 - 國際 脫歐達成共識！強森：歐盟答應分手 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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