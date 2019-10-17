大陸商務部週四（17日）表示，希望中美雙方繼續共同努力推進談判，盡量達成階段性協議，並在取消關稅上取得新進展；中美雙方經貿團隊正在保持密切溝通，並正就協議的具體文本進行磋商，爭取盡早達成一致，同時就下階段工作安排進行具體的討論。

路透報導，商務部發言人高峰在例行發佈會上表示，中美只有在相互尊重平等互利的基礎上，談判才會取得實質性進展，才有可能達成雙方都接受的協議；中方願與美方繼續通過合作對話，妥善解決兩國經貿領域的分歧，推動經貿關係早日回到正確軌道。

「中國對磋商的立場原則和目標從來沒有變，雙方的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅。」高峰稱，去年以來中美經貿合作出現一定困難，主要由美方挑起升級經貿摩擦導致雙邊貿易數字的下滑，也充分說明貿易戰沒有贏家。

他並稱，近期結束的新一輪磋商中，第一階段協議包括中方按照市場化原則增加自美農產品進口，但具體細節無法透露。不過，中國企業按照市場需求自美進口農產品一直都在進行，今年以來中國企業已經自美進口一定規模農產品，包括大豆200萬噸，豬肉70萬噸、小麥23萬噸等。

高峰強調，雙方只要在平等和相互尊重的基礎上，繼續通過對話合作，將不斷取得新進展，最終會找到雙方都能接受的方法。「合作是兩國最好的選擇，也是解決問題的唯一正確方式，雙方取得階段性成果，有利於消除不確定性，恢復市場信心。」

高峰表示，中國市場化開放程度不斷提高，推動自美國之外的進口明顯增長。不過，中美互為重要經貿夥伴的事實沒有改變。前三季度中國進出口規模基本穩定，外貿穩中提質的態勢沒有改變，下一步還將繼續擴大進口，同時優化外貿營商環境。

高峰介紹，去年以來中美經貿合作出現一定困難，主要由美方挑起升級的經貿摩擦導致雙邊貿易數字的下滑，也充分說明貿易戰沒有贏家。前段時間美方增加對中國產品關稅的豁免，雙方為經貿磋商創造良好氛圍，目前中方企業仍在根據需要增加自美進口。而結束貿易戰、取消加徵關稅，將有利於中國有利於也有利於世界。

美國財長穆努欽週三表示，美國與中國貿易談判代表正努力敲定第一階段貿易協議的文本，以備兩國領導人下個月進行簽署。他還補充稱，準備在必要時前往北京展開進一步會談。

美國總統川普則稱，他可能要等到在即將到來的智利亞太經合組織(APEC)論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協議。

受全球經濟增長放緩、中美貿易摩擦持續等因素影響，中國海關週一發布的9月外貿數據如期回落，但進出口降幅都超出預期，一方面印證全球貿易活動減速，另一方面也顯現內需未有明顯好轉。

(中時 )