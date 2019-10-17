偏鄉近5成學童視力需矯正，免費配鏡看見未來。（張朝欣攝）

雲林沿海鄉鎮學童因3C產品普及視力問題日益嚴重，但因隔代教養比率高祖父母疏忽等因素，就診率偏低，須接受視力矯正學童達到4成5，縣議員蔡岳儒17日在口湖鄉舉辦「點亮雲林，看見未來」學童視力保健免費配鏡活動，藉此讓孩子清楚看見自己的未來，不要輸在起跑點。

雲林縣議員蔡岳儒、婦幼關懷協會、立法委員蘇治芬服務處及台全醫療體系17日在口湖鄉文光國小舉辦「點亮雲林，看見未來」學童視力保健免費配鏡活動，共有口湖地區54名學童參與，度數輕微者先以散瞳劑治療，度數較重者則進行配鏡。

蔡岳儒表示，「點亮雲林，看見未來」活動迄今已對358名學童進行視力檢查，完成配鏡162副，需矯正者達到4成5，顯示偏鄉學童視力問題嚴重，為此他集結社會善心人士的小額捐款，由專業醫師、驗光師替偏鄉學童視力檢查與矯正，避免視力不佳成為孩子的學習障礙。

台全醫療體系執行長李奇燁指出，雲林縣人口老化指數居全國第2，偏鄉地區隔代教養比例甚高，大部分祖父母對孩子的視力保健並不了解，加上就診不便等因素，近視比例不斷攀升，若不在黃金時期做好視力矯正並給予正確的視力保健觀念，日後變成高度近視的比例會很高。

雲林縣婦幼關懷協會總幹事黃慧玲、文光國小校長蔡子平說，有些學童經檢查視力僅0.1至0.2，但家長認為「看得見就好，不用急著配眼鏡」遲遲未帶孩子就診，孩子參加免費配鏡後開心地對同學說「原來看得清楚是這麼棒的事」，聽了令人鼻酸。

(中時 )