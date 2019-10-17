國民黨考紀會今天決定開除草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬兩人黨籍。一些網友對此直喊：大快人心！

網友說：「開除的好，這些生雞蛋沒有，放雞屎一堆的烏鴉！」、「背骨...養老鼠咬布袋，讚！你有言論的自由，我也有不受你糟塌的自由。」、「早在兩個月前就要開除了，後知後覺。」「早就應該開除了，不過遲來的正義總好過沒有。」、「國民黨有救了，終於做出有魄力像樣的決定。」、「士氣大振！」、「早該開除了，先安內再攘外。」

不過也有網友認為，「太好了，這下可以更加肆無忌憚批評國民黨了！讚！」、「好棒棒喔，恭喜國民黨又向一言堂靠得更近了。」、「連佩芬姐都...。」

被考紀會開除黨籍，李正皓也在臉書直言，用莫須有的罪名開除他，能挽救韓國瑜的選情嗎？災難不是因為烏鴨叫才來，趕走了烏鴨，災難一樣會到來。未來他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派，也始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨。

(中時電子報)