家樂福大賣場楠梓分公司，3年前被高雄市府勞工局勞動檢查發現，未經工會同意，僅依勞資會議決議，就讓女員工在夜間工作，家樂福不服被罰4萬元提出行政訴訟。最高行政法院審理後，認為基於「工會同意優先」的立法規制，家樂福未經工會同意，就讓女性員工夜間工作，違反勞動基準法明確，駁回上訴，挨罰確定。

最高行政法院第三庭在審理本件家福股份有限公司，與高雄市府勞工局勞基法事件案中，認為判決要家樂福敗訴的理由，和先前最高行其他庭原本的法律見解不一樣。根據「大法庭」新制規定，

經由徵詢程序取得其他三庭同意後，變更先前的裁判法律見解。這也是大法庭新制施行後，最高行政法院，首例由法官自行認為須推翻先前案件的法律見解，經由徵詢程序統一法律見解的案件。

高市府勞工局，2017年3月，對家樂福楠梓分公司實施勞檢，發現同年1月間，該公司未經工會同意，就讓2名女員工，在晚上10點後夜間工作，認定違反勞基法，裁處4萬元罰 並公布公司名稱。家福公司不服，認為楠梓分公司沒有工會，是經勞資協商同意，才讓女性員工夜間工作，訴願遭駁回，提起本件行政訴訟，但被高雄高等行政法院判決敗訴。

家樂福不服，上訴最高行政法院，承審第三庭認為本案法律爭議，在勞基法第49條第1項但書規定，雇主經工會同意；如事業單位無工會，經勞資會議同意後，才能讓女員工在午後10時至隔天上午6時深夜工作。但若事業單位有成立企業工會，分支機構未另成立工會，事業單位要在分支機構實施女工深夜工作，是否要經事業單位企業的工會同意，或僅須經分支機構勞資會議同意。

因要作成判決的法律見解，和先前裁判不同，因此依「大法庭」新制規定，踐行對其他各庭徵詢意見的徵詢程序，提出徵詢書，經受徵詢的其他三庭，都回覆同意合議庭要採的法律見解後，本件成為最高行首例經徵詢程序統一法律見解，不必提交大法庭審理的案例。

判決理由說，勞雇雙方基於特殊工作需要，就「彈性工時」、「變形工時」、「延長工時」及「女工深夜工作」等事項，可以透過勞資協議機制同意而為不同之約定；且明文以工會同意為優先，無工會時，才例外委由勞資會議行之。

家樂福是從事綜合商品零售業，是適用勞基法的行業，其企業工會已在2011年5月1日成立，就不能以分公司勞資會議同意，取代工會的同意。家樂福未經工會同意，僅以所屬楠梓分公司勞資會議決議通過女性勞工可在深夜工作，就違反勞基法規定，原處分裁罰4萬元罰鍰，並公布名稱，原判決予以維持，駁回家樂福在原審的訴訟，並沒有違誤。家福公司的上訴沒理由，應駁回，全案定讞。

(中時 )