陽台外推三米，建商規劃迷你空中花園，可有效阻擋室外熱源，兼具造景美觀作用。（袁庭堯攝）

屋頂綠造景不但能增加綠地面積、協助降低都市熱島效應，居民更能充分利用作為休閒、曬衣空間。（袁庭堯攝）

全球氣候暖化勢不可擋，高雄市政府推動「高雄厝3.0」幸福建築計畫，以中都、亞灣兩區為優先示範場域，結合濕地公園與愛河，打造風廊降溫與高綠覆率，力抗熱帶氣候帶來的居住環境考驗，17日副市長李四川領軍宣示該計畫正式啟動。

李四川表示，市府向來以打安全、樂活的城市為目標，積極與國際接軌，今年度啟動高雄厝3.0計畫，將跳脫單一建築基地的管制，由都市設計與社區設計來引導「高雄厝區域化」開發。

高雄厝計畫自2014年推動迄今已進化至第四代，包含高雄厝區域化、提高綠覆蓋率、強化建築物防災、進階綠能導入、通用化環境設計、空汙應對處理、導入智慧生活科技、人體與情緒健康等八項深化作為。

因應氣候變遷及新建築趨勢，「高雄厝3.0」各項內涵包括美國WELL建築研究院認證的空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區等十大幸福建築概念。透過打造景觀陽台、綠能設備、屋頂綠化、雨水儲存再利用等設施，高雄厝計畫今年度已創造四座國際足球場大的綠地面積、留住680座國際標準泳池的雨水，也間接降低都市熱島效應及空氣汙染影響。

工務局為了鼓勵建商推出符合「高雄厝3.0」的建案，特地簡化建照申請流程達100天。2014年9月至2019年9月、申請「高雄厝3.0」的建案，領得建照有1438件，共52694戶，顯見該建築法規已成未來指標。

示範建案「若樸」的合心開發副總經理李正聰表示，買屋民眾對於陽台外推三米、屋頂花園等綠建築規劃及空間運用的實際成效，都給予極高的肯定，未來會持續推出相關建案。

「高雄厝3.0」幸福建築計畫17日由副市長李四川領軍宣示正式啟動。（袁庭堯攝）

(中時 )