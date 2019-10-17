苗栗縣長徐耀昌響應社群風潮，手持龍珠拍下頭屋龍鼓隊開箱照。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

搭上開箱風潮，苗栗縣長徐耀昌17日到頭屋鄉樂齡學習中心，與舞龍隊拍攝開箱照，展現活到老學到老精神，鼓勵長輩「快樂學習、不分年齡」，並將持續全面友善照顧樂齡銀髮族。

頭屋鄉樂齡學習中心結合客庄傳統民俗技藝舞龍、鼓陣開設特色課程，並組成「龍鼓隊」，成為中心招牌表演。徐耀昌17日手持龍珠，象徵引領苗栗昂首前行並與中心成員，以及照顧樂齡族群所需的血壓計、體重計、桌遊、彈力帶等益智休閒、健身運動器材，拍下溫馨開箱照。

徐耀昌指出，應高齡化及少子化趨勢，以及社群風潮，藉開箱照喚起銀髮族照護議題，並鼓勵長者樂齡學習，減少老年的健康及心理問題。縣府教育處說明，目前18鄉鎮樂齡學習中心拓點數達157處，長照ABC據點達285站，更首創全國利用校園閒置空間設置幸福學院，將持續朝「快樂永續，幸福苗栗」施政願景方向，提供學習活動與照顧，展現樂齡銀髮族快樂學習，健康老化，促進世代融合。

(中時 )