一年一度的2019臺北創意節即將拉開帷幕，於10月22日-26日在臺北舉行。創意節期間，將進行第42屆時報金像獎和第20屆金手指獎全球總決審，隆重舉行時報金像獎暨金手指獎頒獎典禮，以及舉辦“AD NEXT: 【未來創意】論壇”。這場華人創意的饕餮盛宴邀請了海峽兩岸眾多業界、學界、媒體界等極具影響力的資深創意人士，共同分享廣告創意的前沿理念和趨勢，也一起來見證屬於創意人的至高榮譽的誕生。

臺北創意節10月22日啟幕 頂尖創意人“解密”【未來創意】。(圖/時報獎執委會提供)

好創意不斷湧現 論壇主題更多元

金秋十月，將是一個收穫的季節。今年時報金像獎和金手指獎參賽作品創意，不斷推陳出新，表達越來越國際化，互動性更強，且精准抓住了消費者的情感訴求，獲得市場的極大認可。湧現出的這些精彩作品，註定會成為華人創意的點點星光。在10月23日舉行的全球總決審中，究竟誰將贏取最後的大獎，一起等待最後結果的揭曉，也一起來見證創意人榮耀的加冕。

本屆臺創節論壇，以“NEXT未來創意”為主題，邀請了眾多業內大咖一起來共襄盛舉。未來NEXT，代表著無限可能。這是對創意的最佳注解，也是對創意人的萬千期許。在互聯網、AI智能蓬勃發展的今天，誰能預知明天？世界局勢風雲變幻，一場交流， 讓“NEXT未來創意”論壇粉墨登場，期待創意人迎接潮流扭轉奇跡，帶領我們所生活的這個時代，因為創意，驚喜源源不斷。

臺北創意節10月22日啟幕 頂尖創意人“解密”【未來創意】。(圖/時報獎執委會提供)

今年論壇主題設置更加多元開放，從前瞻文創產業的未來到人工智慧時代的行銷轉型，從科技改變創意到電商新浪潮，從文創與原創的對話到創意勇無止境，創意資深人士將奉獻11場精彩絕倫的演講，來表達對創意產業的趨勢觀察與見解，這次創意嘉年華，一定不可錯過。

42年的歷程 見證創意人的榮耀

1978年，中國時報為慶祝出刊第一萬號，創辦了時報金像獎。

1993年，提出了口號“LOOK EAST 旭日東昇”，並創辦了時報世界華文廣告獎。

2000年，互聯網興起，時報又創辦了CLICK金手指獎。

2015年，時報合併了“世界華文廣告獎”“時報金像獎”與“CLICK金手指獎”。

臺北創意節10月22日啟幕 頂尖創意人“解密”【未來創意】。(圖/時報獎執委會提供)

旺旺中時媒體集團鼓勵華文廣告人，運用自己的文字及文化，創作屬於華人風格的華文廣告。借由獎項的設立，凝聚所有以華文文化為創作原點的創意，在國際舞臺上創造獨具中華思想與智慧的廣告美學，並打造華文廣告圈的交流平臺，促進華文廣告業的蓬勃，使華文創作者更具國際觀。

如今， 在“世界華文創意大會”的結構下, 舉辦了“臺北創意論壇”，在廣告創意之外，更跨界數字創意、文化創意、藝術、設計領域，並迎來了西班牙、日本、北美、新加坡以及兩岸四地的各界創意大咖，造成了一時的熱潮。

臺北創意節10月22日啟幕 頂尖創意人“解密”【未來創意】。(圖/時報獎執委會提供)

42年華文創意的見證，20年數位創意的領航，兩岸四地眾多世界頂尖華文創意人，以華文地區歷史最悠久的獎項，致敬華文創意的開拓者，開啟世界華文創意視野，引領華文創意國際風潮。

今年我們再次相聚臺北，舞臺已經搭好，嘉賓已經就緒，金像獎和金手指獎的獎盃將再次被創意人高高舉起，伴隨著掌聲與鮮花，成就這一夜的美麗與傳奇，點亮創意未來之路。

臺北創意節10月22日啟幕 頂尖創意人“解密”【未來創意】。(圖/時報獎執委會提供)

(中時電子報)