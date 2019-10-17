有「小提琴天后」封號的小提琴家慕特，今年6月才剛拿下瑞典極地音樂獎，今（17）日傳來捷報，獲頒有「藝術界諾貝爾獎」之稱的日本高松宮殿下紀念世界文化獎（Praemium Imperiale Award）中的音樂獎項，頒獎典禮將在東京舉行。

日本高松宮殿下紀念世界文化獎每年授予獎項給藝術界5個領域，包括繪畫、雕塑、建築、音樂、劇場與電影，每一領域僅有一名獲獎者，過去音樂類包括鋼琴家阿格麗希、指揮家祖賓．梅塔、小澤征爾、里卡多．慕提等音樂大師都曾獲頒。

慕特在13歲受到指揮家卡拉揚提攜，和柏林愛樂在薩爾斯堡演出，開啟她的傳奇音樂人生。在得獎後的訪談中，她再次提及卡拉揚對她的影響，以及卡拉揚如何解讀貝多芬，她表示，「貝多芬是音樂的本質，他曾帶我讀貝多芬小提琴協奏曲總譜，告訴我英國管在演什麼，長笛在演什麼，這種全面的視野，讓我的目標從一位獨奏家，轉而成為一位宏觀的音樂家。」

慕特表示，卡拉揚追求音樂品質的狀態近乎苛求，這樣追求完美的態度也啟發了她的音樂人生，「完美，是一種不斷變化的狀態。」

慕特的音樂演奏生涯已超過40年，至今已累積超過60張錄音，每隔一段時間，她會再度挑戰以前曾演奏過的大師作品，並於專注於特定作曲家，靜心研究、錄製、巡演，從1998的貝多芬，2006年的莫札特，到2010年的布拉姆斯，她都仔細推敲。慕特表示，「我不敢說我演得更好，但生命確實會留下痕跡，隨著年齡增長，對事物理解更深層，也能看見音符背後的涵義，那是音樂家一直不斷嘗試突破的事情。」

11月底，慕特和鋼琴搭檔藍伯特 · 歐爾吉斯也將訪台，將於11月30日在高雄衛武營國家藝術文化中心演出，12月1日到台北國家音樂廳，曲目皆為多首貝多芬小提琴奏鳴曲。

(中時 )