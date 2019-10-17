在今年台北藝博會（ART TAIPEI）開展前，藝術圈喜孜孜地迎來一分大禮，文化部與財政部正積極協商，期使台灣成為藝術交易的免稅天堂，畫廊業者振奮之餘，仍主張執行細節上應考慮實務，且動作要夠快，才能夠吸引國際知名畫廊及拍賣公司來台。

中華民國畫廊協會理事長鍾經新在開幕時指出，當下正是台灣藝術產業承接與轉換的最好時機，文化部政務次長蕭宗煌也表示，ART TAIPEI走過半世紀，成為亞洲歷史最悠久的藝博會之一，是台灣畫廊產業奮力撐過全球經濟大蕭條的成果，立法院副院長蔡其昌更明確指出，在香港面臨巨變的此刻，台灣的藝術產業或許有著另撐起一片天的角色與機會，文化部等相關單位正積極研擬在稅制上提供吸引力的條件，「期望今年能成為台灣藝術產業再興元年」。

據財政部說法，預計鬆綁的為5％的營業稅和20％的交易所得稅，但前者在《文化奬勵條例》中已有相關辦法，只待開放，對此多納藝術創辦人陳如鈊指出，依目前的辦法，畫廊每一案、一展都要申請審核，「審下來都2個月了，根本來不及」建議只要是畫廊協會會員即可免審，節省文化部及業者的作業時間。

高士畫廊負責人劉素玉也表示，自己入行20多年，參與過無數次討論，都無疾而終，稅賦問題最終使得曾來台的國際拍賣公司相繼撤離，希望在這個時機點上，政策的配套能「亡羊補牢」，她認為若稅務問題解決，對於蘇富比、佳士得等拍賣公司來台將產生關鍵誘因，「畢竟台灣藏家占了近1／4」。

在兩岸關係陷入僵局的此刻，許多人也曾擔心ART TAIPEI的一些大陸畫廊業者將無法如期來台，幸而參展業者來台仍堪稱順利，但台灣業者也不諱言「一些藏家沒辦法來了，一些藝術家也沒辦法以觀光的名義來台」對於本屆ART TAIPEI的業績是否造成衝擊，仍有待觀察。

(旺報 )