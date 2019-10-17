「我殺了弟弟！」基隆一名陳姓男子，不滿弟弟長期失業不工作，酒後還會持木棍痛打母親和他，今年2月趁母親外出買菜，持刀猛刺弟弟10刀，還以毛巾摀住口鼻直至斷氣才鬆手，行兇後打電話向警方自首，基隆地院今依殺人罪判刑10年。

檢警調查，擔任清潔工作的陳姓兇嫌（44歲）與弟弟（42歲）與母親同住，長期受憂鬱症所苦，因不滿弟弟長期酗酒又家暴，早上趁著弟弟進入廁所時尾隨入內猛刺背部、胸部及頸部，見弟弟發出驚呼聲，連忙拿出毛巾壓住口鼻，將弟弟殺死，

案發後，陳男打電話主動向警方自首，「我殺死弟弟」。深澳坑派出所警方派員趕抵陳男住家，弟弟早已氣絕身亡，檢警檢視死者背後有3、4處、胸部、頸部前後也有6處刺入傷，死因為出血性休克及窒息，陳男坦承犯案，痛斥弟弟的不是。

法院調查也有精神障礙的死者，曾在前年酒後與兄口角，還拿木棍打傷陳男肩膀，陳男向警通報家暴，基隆地院認為，陳男雖與弟弟長期不合，也不應使用殺人為解決問題的手段，縱然罹患思覺失調，但疾病鑑定與殺人無因果關聯，日前判處有期徒刑10年，全案可上訴。

(中時 )