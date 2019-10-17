竊賊橇開廚房窗戶的3根鐵欄，進入屋內行竊。（摘自通霄人(讚)出來）

宵小橫行通霄！家住苗栗縣通灣里的朱姓民眾，在地方臉書社團貼文，指15日家中遭小偷，小偷先將廚房窗戶的欄杆撬開，便進入屋內行竊，除了偷錢及家用監視器被偷外，小偷連發財金都拿走，還拜媽祖想求得神明保佑，通霄警方今日表示，已鎖定特定嫌疑人，加強巡邏緝捕。

朱姓民眾表示，15日下午2點半至3點間，該名男性竊賊，把廚房窗戶的3根鐵欄杆撬開闖空門，竊賊偷走家中2000多元，及家人去紫南宮求的發財金後，竟敢拜媽祖保平安，之後還將鋁門反鎖，過程疑似看見家用監視器，戴好口罩後，把攝影機拔除疑似向湮滅證據。

朱姓民眾發現家中遭竊後，調閱錄影畫面，並報警處理，怒批竊賊「好手好腳竟當小偷」，他po出照片及影片警惕鄉親，並希望民眾若注意到可疑人士，能夠協助提供訊息；警方表示，當時已採集竊賊指紋，目前鎖定特定對象查緝中。

通霄鄉親見貼文留言感嘆「大白天的，好誇張！」、「誇張，現在治安真的很不好」、「現在連家都不安全」等等，衷心期盼警方盡速破案，早日將竊賊緝捕歸案。

(中時 )