(19:05更新比賽最後結果)2019丹麥羽球公開賽今天進行16強賽程，世界排名第2的寶島一哥周天成，碰上世界排名第26的希倫（Shesar Hiren Rhustavito），不用打滿三局，直接21比17、21比14輕取對手，收下8強門票，稍後同一場地世界球后戴資穎也要出征。

雙方首局比分咬得緊，周天成在局末連搶3分，率先以21比17拿下；第2局中段小天兩波連續得分，將領先差距擴大到10比4、6分之差，不過希倫相當難纏，藉由幾波強攻取分，一度追到12比11小天只剩1分領先，不過小天挺過危機，沒讓對手追平甚至超前，靠著7比0攻勢再拉開差距，並以20比12擁有8個賽末點，雖然浪費了2個賽末點，最終小天還是鎖定勝利。

周天成生涯和希倫三度過招，都是在今年球季，小天通通帶走勝利，其中2勝只花兩局就拿下，丹麥賽8強戰將和中國大陸第5種子諶龍、印度沃瑪（Sameer Verma）之間的勝方交手。

稍早寶島混雙組合王齊麟/程琪雅以21比14、21比15重挫法國組合吉奎爾（Thom Gicquel）德爾魯（Delphine Delrue），晉級8強。世界排名32的王齊麟/程琪雅，丹麥公開賽正式開打前臨時獲得會內賽門票，也是本屆丹麥賽會內賽唯一的寶島混雙組合。

(中時電子報)