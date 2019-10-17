市議員褚春來表示，南崁兒童藝術村若有舉辦活動才有人，但平日空空盪盪，何時可以休館？直指沒人就可以休館，不過文化局表示，參訪截至8月為止有5萬人次。（摘自南崁兒童藝術村臉書）

今年兒童節啟用的南崁兒童藝術村，市府斥資7300餘萬元，卻遭市議員褚春來痛批幾乎天天在休館，因為「沒有人就叫休館」，桃市府文化局長邱莊秀美表示，據統計4月至8月有5萬人次前往參觀，更讓褚春來認為說謊，多次表達要陪文化局科長「去站崗」，一起算人頭。

褚春來表示，南崁兒童藝術村今年4月試營運、8月正式營運至今，仍是小貓2、3隻，嘲諷該處「蚊子比人多」，還說「沒有人就叫休館」，多次表達要陪文化局科長「去站崗」一起數人頭，但科長表示，有5萬人次。

「不管你幾萬人次，超過1萬人次就算我輸」！褚春來說，不要動員的話，假日沒有超過500人次，可以跟你天天在那裡站崗，他說，1個月進去的人次不會超過2000人次，「不要告訴我有幾萬人次，我可以陪你天天來站崗」！

褚春來認為，市府認真要做南崁親子藝術村，但業者不作為，假日不辦活動、暑期不辦活動，「請教一下冬天要辦什麼活動？」局長邱莊秀美無奈表示，會跟委託廠商再溝通。

文化局事後出示統計數據，4月至9月底累計人數統計共5萬0820人次，4月1萬4991人次，5月4805人次，6月4511人次，7月6767人次，8月1萬4225人次，9月5521人次，包括周末小市集參訪人次、園區活動報名人數、展覽參訪人數、學校和社區參訪人數等活動計算累計。

每2個月舉辦新的藝術展覽；每月辦理市集、野餐、人文親子講堂；每周末推出聯票體驗課，持續營造親子、藝術、學習、美食的園區特色。

(中時 )