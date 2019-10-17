打造費城之聲美譽，指揮家尤金．奧曼迪與費城管弦樂團共事人生大半輩子，長達44年。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

費城管弦樂團的歷任音樂總監各個有來頭，但其中第4任音樂總監尤金．奧曼迪，不僅任職44年之久，同時也締造多項紀錄，包括與樂團錄製400套唱片，以及帶領費城管弦樂團赴大陸演出，成為美國第一個到大陸的樂團，至今仍為樂迷津津樂道。

卡內基廳歷史資料庫與玫瑰博物館總監基那（Gino Francesconi）表示，尤金．奧曼迪與費城管弦樂團的組合，廣受好評，除了是卡內基廳自製節目的第一個系列節目，這樣的組合，也受到作曲家拉赫曼尼諾夫的喜愛，「拉赫曼尼諾夫第一次和費城管弦樂團同台就被迷住了，之後他不管為多少樂團作曲，他心中只記得費城管弦樂團。」

尤金．奧曼迪來自匈牙利，1921年到紐約打拼，先是在百老匯首都劇院樂團擔任第二小提琴手，3年後因代打轉為指揮。1931年因指揮家托斯卡尼尼因病無法指揮費城管弦樂團，尤金．奧曼迪代打上場，一戰成名，獲得明尼亞波里交響樂團指揮合約，指揮事業蒸蒸日上，但尤金．奧曼迪仍嚮往頂尖的費城管弦樂團，因此在1936年，尤金．奧曼迪先是受聘為費城管弦樂團的助理指揮，兩年後才正式轉為音樂總監。

在尤金．奧曼迪任職44年期間，他交出許多成績單，包括帶領樂團到歐洲、拉丁美洲、日本、南韓和大陸等地巡演，也錄製400套唱片，這些都有助於樂團打開知名度，能和廣大的樂迷溝通、連結，而唱片錄音也都成為樂團珍貴的資產。

此外，尤金．奧曼迪擅長處理樂團音色變化，除了演奏德奧作品，也首演普羅高菲夫、蕭士塔高維契、拉赫曼尼諾夫等人作品，其中拉赫曼尼諾夫更是因此而和費城管弦樂團建立了長久的情誼。

費城管弦樂團現任音樂總監亞尼克．聶澤－賽金，是第9任音樂總監，他也以保存「費城之聲」傳統為榮，10月底將率費城管弦樂團來台，將於10月31日至11月1日在台北國家音樂廳，演出赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲等作。

(中時 )