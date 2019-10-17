社會上家暴頻傳，「肉圓爸」因小孩買肉圓沒加辣打死小孩，更有人將女兒丟進洗衣機的離譜情事，沒想到有位飽受父母家暴的台灣學生，偷錄父母吵架的聲音當背景音放在影片中，竟獲得國際影展首獎，近日她也上節目分享心情寫照與其中故事。

因將父母吵架片段剪成短片，後來獲得國際影展首獎的學生葉亦真，近日上談話性節目《高點鬧新聞》，分享心路歷程。葉亦真表示，她的父母爭執情況很嚴重，還被媽媽賞耳光、潑果汁，更被爸爸抓去撞牆過。她本來只是想蒐證，協助父母離婚，後來這些素材成了短片背景音，搭配小女孩快樂寫日記的反諷場景，竟在6月獲得2019克羅埃西亞一分鐘國際短片影展首獎，影片引發共鳴，但葉亦真也說，儘管影片得獎，父母感情也未見顯著改善。

小兒科醫師黃瑽寧則說，目睹家庭暴力的兒童的「目睹兒」，對於身心都有傷害，甚至長大之後，反映在面對壓力時的處理方式，更影響健康，如失眠、肥胖，甚至會因為長期緊張，導致血管收縮，中風機率也提高。

高點鬧新聞預告－因為家暴 我得了影展首獎

親職專家吳娟瑜本身也是歷經家暴的「過來人」，甚至直言這些「目睹兒」的身心傷害「一輩子都很難走出來」，吳娟瑜分享可以透過「憤怒訓練」，用拳頭打枕頭，適度的發洩情緒，並且避免將家暴事件「自我歸因」，心理諮商師黃國倫也建議，有時候作為父母也在學習，能適度讓孩子知道，「自己的無能為力」，或許會獲得孩子意外的體諒。

主持人郭岱軒也分享小學時，裝病不肯上學，媽媽冷不防把電風扇直接摔在躲在棉被的他，讓郭岱軒「印象深刻」但他對媽媽的管教方法，充滿感謝，後來從國中到大學一路當「學霸」，黃國倫也分析，對於一些挫折或家暴負面事件，最重要的是「正面」去處理，更有相關統計顯示，很多成功人士，兒時都有被家暴經歷，他們化挫折為成長力量。

(中時電子報)