克麗絲汀迪奧（Christian Dior）在微博發聲明。（圖／取自克麗絲汀迪奧微博網頁weibo.com/dior）

法國時尚精品品牌克麗絲汀迪奧（Christian Dior）因中國地圖未納入台灣而遭大陸網友圍剿，Dior隨後道歉並表示尊重維護一中原則。外交部今天對此表達遺憾，強調台灣不是中國的一部分。

克麗絲汀迪奧（Christian Dior）在中國一所大學舉辦活動時，因中國地圖未納入台灣遭大陸網友圍剿。

克麗絲汀迪奧今（17）日在官方微博帳號貼文表示，針對Dior員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件，深表歉意，也強調這是員工個人失當行為，不代表公司立場。聲明也說，Dior始終尊重並維護一個中國原則，嚴格維護中國的主權及領土完整。

根據中央社報導，外交部發言人歐江安今天回應表示，對於Dior公開擁護一個中國原則，「感到很遺憾」。Dior聲明不符合事實，台灣不是中國的一部分，也從未接受中華人民共和國的行政管轄，不隸屬中華人民共和國。

她指出，國際企業不應該發表任何政治性的言論與立場，也不應該接受政治性壓迫而發表不符事實的相關言論。

歐江安說，對於中國大陸無理打壓跨國企業、航空公司，要求不當稱台、表態支持「一個中國原則」的無理霸道行為，外交部表達抗議與譴責。

她呼籲國際社會及相關國家，正視中國霸凌行為並採取必要行動，協助跨國企業抗拒中方無理的要求。她也呼籲跨國企業秉持自主精神、尊嚴，抗拒來自中國政府不當的政治壓力。

(中時電子報)