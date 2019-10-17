▲日月潭紅茶評鑑競賽，品評師進行品茗及聞香評鑑。（楊樹煌攝）

▲茶評師進行評鑑中，主辦單位魚池鄉農會總幹事王威文（左）得知今年台茶18號(紅玉)品質非常好，也不忘下場聞香。（楊樹煌攝）

由魚池鄉農會主辦的日月潭紅茶評鑑競賽，今17日起在魚池鄉農會登場，由農委會茶改場魚池分場長黃正宗率品評師展開為期4天的評鑑，預計在20日下午公布評鑑結果，11月16日在日月潭向山遊客中心舉行頒獎典禮。

魚池鄉農會總幹事王威文表示，受到7月、8月強降雨影響，日月潭紅茶產量今年銳減，僅823件參加評鑑，比去年947件還少，因而茶賽也往後延1個月。

10月初收茶，共有台茶18紅茶組520件、大葉種132件、台灣山茶95件、台茶2176件，17日、18日進行台茶18號(紅玉)評選，18日下午公布結果；19日進行大葉種組紅茶初、複審，20日複審山茶及台茶21號(紅韻)初、複審。

茶業改良場凍頂工作站長林儒宏說，雖然受到氣候變遷影響，但茶評中可發現，因茶農致力茶園管理，今年紅茶品質普遍向上提升，進入複審的台茶18號(紅玉)品質都非常好，且薄荷、肉桂等特色香氣都很好。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，日月潭紅茶堪稱魚池的經濟命脈，鄉農會歷經14年，年年都舉辦評鑑，並採分級包裝，提高紅茶品質，為考量茶農種植辛苦，凡優質以上茶品，農會均將保價收購，並會大力推廣日月潭紅茶。

(中時 )