公館鄉黃金小鎮休閒農業區去年在第一屆全國農村競賽，勇奪金牌農村銀牌獎並與德國Benroth般若德村締結姐妹村，17日般若德協會造訪公館鄉，相互交流切磋，分享農村營造執行成效與經驗，開啟國際互動。
公館鄉農會輔導黃金小鎮休閒農業區，去年獲金牌農村銀牌獎殊榮，在農委會安排下前往德國參訪，並與Benroth結盟姐妹村。今年Benroth般若德協會造訪台灣，16日抵苗栗感受在地好客熱情，17日公館鄉農會總幹事韓鴻恩以簡報，介紹農會業務、農作物與社區地產地銷售平台，般若德協會也分享家鄉特色、風景與現正面臨的青年外流問題，彼此交流維繫台德姐妹村情誼。
般若德公益協會主席Maik指出，目前Benroth也正面臨年輕人外移問題，因此正計畫增設射飛鏢、撞球等器材設施，並強化村莊內的網路，吸引年輕人留下。韓鴻恩說明，除向Benroth交流在地面臨的問題，並介紹公館特色作物紅棗、芋頭，帶領般若德協會參觀石墻社區、在地信仰中心揆一樓、體驗蜂蠟布及芋圓DIY等，另將安排搭乘三義鐵道自行車，行銷公館亮點、交流農村營造外，更把苗栗慢城特色推向國際。
(中時 )
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