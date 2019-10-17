韓國女星雪莉日前驚傳在家中身亡，引發外界關注網路霸凌的議題，而昨日鄭弘儀就在節目中有感而發，自爆在10年前因為身扛七條官司加上收視壓力，而得到焦慮症，同時也談起了當年在助選場合罵了馬英九三字經的心情。

鄭弘儀昨晚在節目中回憶起當年幫人助選時，罵了馬英九一句三字經，「那時候大概所有的節目，就是有關的，大概討論了我討論10天。」後來碰到尚未當選總統的蔡英文，對方還問了他句話，「她問我說怎麼樣？你還好嗎？感受如何？」

鄭弘儀苦笑說，我感覺就好像在羅馬競技場裡面，放了十隻狼來咬我，我有能力擋這隻狼，可是九隻在我背後咬，「然後10天後有一個大新聞又蓋過去，哇那些狼就散掉了。」

他在《新聞挖挖哇》中說這件事給他的體會，就是人活在公眾舞台的時候，其實是活在一個玻璃屋裡面，你是沒有隱私的，沒有隱私對他來說，其實是一件很不好的事情。

(中時電子報)