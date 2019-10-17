總統蔡英文於臉書宣布，台灣芭樂將外銷美國，成為亞洲第一個銷售芭樂到美國的國家，最快今年年底就能讓台灣芭樂首航美國。

因果蠅等病蟲害問題，台灣芭樂始終無法銷往美國市場，目前美國也只從墨西哥進口芭樂。美國聯邦17日發布公告，開放台灣芭樂進口

蔡英文也於臉書發布好消息，她表示，過去3年來，政府對農業做出的宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡。

她指出，過去，台灣一直想把芭樂賣到美國去，但是都未能順利外銷。近來，台美的關係增溫，美國今天終於公布好消息，台灣的芭樂可以賣到美國去了！我們成為全世界唯二，外銷芭樂到美國的國家，而且還是亞洲第一個。

接下來，政府會與美國簽署工作計畫、輔導外銷供果園要符合美國的防檢疫規定，還要協助外銷業者與美國通路洽商。希望今年年底，就可以讓台灣芭樂首航！除了在美國的台灣人可以吃到來自家鄉的芭樂，我們也要讓美國的消費者品嘗台灣農產品的優質風味。

(工商 )