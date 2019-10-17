嬌蘭璀璨金漾眼彩盤，3300元。（嬌蘭提供）

歐舒丹官網獨賣，2019夢想聖誕禮盒組1100元。（歐舒丹提供）

黛珂耶誕限定彩妝，臻愛御守限定組。（黛珂提供）

PUPA 彩妝萬聖節限定「黑眼風暴三色眼影盤。（PUPA提供）

節慶彩妝登場吸引美妝迷搶購，歐舒丹L’OCCITANE耶誕限量組合找來台灣插畫家潘心屏合作，展現節慶的童趣，法國嬌蘭耶誕彩妝以璀璨金漾系列搶市。

歐舒丹倒數月曆登場，不僅有「夢想聖誕經典倒數月曆」及首度推出的7日款式「夢想聖誕7日倒數月曆」，官網還有糖果造型小禮盒「2019夢想聖誕禮盒組」，禮盒內有多款人氣產品。

嬌蘭璀璨金漾系列包含限量10色眼彩盤、紅寶之吻脣膏限量3色、3彩殼，以及限量版幻彩流星蜜粉球。璀璨金漾眼彩盤，有時尚晚宴包的外型，還有柔霧、光澤與金屬光質地眼彩，紅寶之吻高訂脣膏彩殼則讓彩妝成為最佳時尚配件，有金色、石榴紅與鑽黑款，擁有雙面鏡造型設計，鉚釘皮革紋切割面，閃耀內斂光澤，為秋冬及聖誕時尚，妝點閃耀奢華風格。

黛珂耶誕限定彩妝，有臻愛御守限定組，包括原色光感眼彩凍，結合粉色與米色而成，溫柔中仍保有個性的眼彩；臻愛限定脣膏，暗紅色中帶點透明光澤的典雅女人紅；原色光感眼線膠筆展現自然深邃的紅；臻愛限定頰彩盤。

義大利熱銷彩妝PUPA搭上年度熱搜話題電影《黑魔女2》，推出萬聖節限定「黑眼風暴三色眼影彩盤」，展現黑魔女眼妝。

(中時 )