南科考古館戶外公共藝術品。（劉秀芬攝）

售票大廳裝置藝術作品：過往雲煙。（劉秀芬攝）

台灣第一狗模型。（劉秀芬攝）

南科考古館具代表性的10大館藏之一，玉管珠串。（劉秀芬攝）

民眾可透過玻璃窗一覽研究人員整飭文物的過程。（劉秀芬攝）

紙箱王餐廳暨禮品專賣店有販售館方文創紀念品。（劉秀芬攝）

由南藝大開發的多媒體互動區。（劉秀芬攝）

紙箱王禮品專賣店與館方合作推南科考古館版明信片。（劉秀芬攝）

於南科考古館紙箱王禮品專賣店消費打卡可獲限量精緻贈品。（劉秀芬攝）

斥資15億元打造的國立台灣史前文化博物館南科考古館，歷經近10個月的試營運，19日正式開館營運，當天免費開放民眾參觀，開館當日邀請了十鼓撃樂團磅礴開場，吉貝耍國小精彩的西拉雅祈福表演舞，周末兩天還有熱鬧的《南科慢森活》文創市集，各項適合親子共玩的趣味闖關遊戲。

南科考古館表示，開幕後全票80元、團體票60元、優待票50元，開幕當天免費入館。另外，開幕起至明年4月30日前台南市民免費入館，明年5月1日至10月30日入館優待票50元優惠。參觀民眾可於南科火車站搭乘南科免費巡迴巴士，於park17站下車，即可抵達南科考古館。

南科園區開發迄今已發現58處以上遺址，20多年來累積挖掘了800多萬件出土文物。在搶救南科遺址過程中，發現了許多「台灣第一」的出土遺跡，包括「台灣第一人」－距今約5000年的「大坌坑文化人」；以及大坌坑人養「台灣第一狗」；大坌坑文化南關里東遺址出土的「台灣第一米」，是台灣目前發現最早可能人工栽培稻米、小米地點。

目前考古館館總計540件，展廳內具代表性的十大館藏文物包含繩紋與几字紋紅陶罐、犬隻墓葬、炭化稻米、紅陶陶拍、冠狀巴圖形石器、玉管珠串、人面陶偶、雕刻鹿角刀柄、三疊葬及骨骰。

史前館館長王長華表示，台灣5000年的歷史延綿至今未曾中斷，史前人在這片土地上如何過生活、發展工藝技術，透過南科考古隊20多年來的發掘出土文物，勾勒出六大文化層的史前人生活及發展意像。

台南藝術大學副校長黃翠梅說，南藝大團隊在南科考古館內結合文物導入AR／VR／MR創新應用，將考古結合數位科技的展現，讓考古不再有距離感，成果將在19日開館時展現。

南科考古館設有4個常設展廳，分別為「第1廳：南科五千年」、「第2廳：史前生活面面觀」、「第3廳：科學的考古學」及「第4廳：兒童廳」，值得一提的是自試營運以來，專為兒童打造的遊戲想像空間的兒童廳大受親子歡迎，開館後「戶外兒童考古區」更開放讓親子體驗考古沙坑挖掘的樂趣。

此外，館內有全台首座考古祕室，讓民眾透過玻璃窗一覽研究人員整飭文物的過程。配合開幕，特展廳將展出「史前動物特展-動物交響曲」主題，展期至明年5月31日。

除了館內展覽外，名建築師姚仁喜設計的展館本身就深富義涵，戶外周圍的景觀與公共藝術作品，如蔦松家、糖廍與棚屋造型意象涼亭等，讓參觀民眾可以親近公共藝術，蔦松家人面陶偶也是遊客拍照打卡熱點。

(中時 )