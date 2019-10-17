縱橫西方劇場超過半世紀的劇場大師彼得・布魯克，與編導瑪麗－伊蓮．埃斯汀創作的2019年新作《為什麼？》，今年六月在巴黎首演，來台即將在台中國家歌劇院演出。瑪麗－伊蓮．埃斯汀17日在記者會表示，「我們在變動中創作，而演員面對不同的觀眾時，也即時回應、互動」，這是持續創作及共享的過程。

《為什麼？》由台中國家歌劇參與共同製作，10月19日、20日將在台中國家歌劇院中劇院演出，展現高齡94歲的戲劇大師彼得・布魯克（Peter Brook）發人深省的作品。編導瑪麗－伊蓮．埃斯汀17日率參與演員出席在台中國家歌劇院舉辦的記者會。

布魯克擅長以精練手法激發觀者的想像，以精簡的舞台美術、少量的道具，開啟戲劇空間，他的作品往往靠著一張地毯、幾張椅子和坐墊，營造充滿戲劇性的舞台。知名作品包括《馬哈／蕯德》Marat／Sade、反越戰時事劇US、《暴風雨》The Tempest、印度史詩《摩訶婆羅達》Mahabharata等。

「為什麼把生命奉獻給劇場？劇場跟生活的關聯是什麼？」《為什麼？》劇場的前部分由凱瑟琳．亨特等3名演員幽默地與觀眾分享，並誘發一連串的思索；後部分則聚焦俄羅斯劇場導演梅耶荷德（Vsevolod Meyerhold）的劇場革新，引人深入思考與思辨。

演員凱瑟琳表示，《為什麼？》的舞台上以簡單的佈景呈現，留有足夠的空白空間讓觀眾去想像，不僅是單方面給予觀眾，且演員不依賴舞台道具、佈景，以最真實且赤裸的樣貌呈現。

(中時 )