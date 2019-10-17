苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠，長期致力原鄉結核病防治，將納入治療率提升到8成以上，執行成效全國第一，推動肝炎篩檢也不遺餘力，使全縣法定傳染病的發生率，已連續9年維持全國最低，全力為鄉親健康把關，陳淑珠在17日獲選考試院公務人員傑出貢獻獎，縣長徐耀昌與副議長李文斌聯袂到衛生局張貼紅榜致賀，稱讚她是公務員典範。
苗栗縣政府表示，考試院今年全國僅遴選出6位公務人員傑出貢獻獎得主，此乃全國性且專屬公務人員的獎項，被視為公務人員的最高殊榮，因此也被譽為公務界的「奧斯卡獎」。縣長徐耀昌獲悉喜訊，特別前往衛生局張貼紅榜致賀，副議長李文斌則是代表議會表達祝賀。
徐耀昌表示，陳淑珠民國99年到衛生局服務後，長期結合社會資源長驅直入醫療貧瘠的原鄉部落，推動艱難的結核病防治工作，且把納入治療率提升到8成以上，執行成效獲全國第一名；另結合產官學合作深入社區辦理肝炎篩檢，至107年已累計篩檢8萬3000多人，其中篩出約1萬5000人有B肝或C肝陽性反應，並媒介進入治療，堪稱「肝篩達人」，團隊的防疫工作滴水不漏，獲得最高殊榮肯定是實至名歸。
陳淑珠陳投入醫療衛生工作已逾30年，曾在彰化基督教、大千、苗栗醫院及衛生局服務，她謙虛地將榮譽歸功全體同仁努力的成果，強調防疫團隊才是真正英雄，她只是代表領獎而已。但她深信只要藉由大家一顆心和一雙手的軟實力，防疫任務肯定無往不利。
(中時 )
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