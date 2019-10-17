苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠獲選考試院公務人員傑出貢獻獎，縣長徐耀昌與副議長李文斌聯袂到衛生局張貼紅榜致賀。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠，長期致力原鄉結核病防治，將納入治療率提升到8成以上，執行成效全國第一，推動肝炎篩檢也不遺餘力，使全縣法定傳染病的發生率，已連續9年維持全國最低，全力為鄉親健康把關，陳淑珠在17日獲選考試院公務人員傑出貢獻獎，縣長徐耀昌與副議長李文斌聯袂到衛生局張貼紅榜致賀，稱讚她是公務員典範。

苗栗縣政府表示，考試院今年全國僅遴選出6位公務人員傑出貢獻獎得主，此乃全國性且專屬公務人員的獎項，被視為公務人員的最高殊榮，因此也被譽為公務界的「奧斯卡獎」。縣長徐耀昌獲悉喜訊，特別前往衛生局張貼紅榜致賀，副議長李文斌則是代表議會表達祝賀。

徐耀昌表示，陳淑珠民國99年到衛生局服務後，長期結合社會資源長驅直入醫療貧瘠的原鄉部落，推動艱難的結核病防治工作，且把納入治療率提升到8成以上，執行成效獲全國第一名；另結合產官學合作深入社區辦理肝炎篩檢，至107年已累計篩檢8萬3000多人，其中篩出約1萬5000人有B肝或C肝陽性反應，並媒介進入治療，堪稱「肝篩達人」，團隊的防疫工作滴水不漏，獲得最高殊榮肯定是實至名歸。

陳淑珠陳投入醫療衛生工作已逾30年，曾在彰化基督教、大千、苗栗醫院及衛生局服務，她謙虛地將榮譽歸功全體同仁努力的成果，強調防疫團隊才是真正英雄，她只是代表領獎而已。但她深信只要藉由大家一顆心和一雙手的軟實力，防疫任務肯定無往不利。

(中時 )