「2019熱情南投‧薪動力」就業博覽會26日將在南投縣會展中心登場，有45家優質廠商將釋出2,000個職缺，並有優渥的薪資條件，徵求好人才。縣長林明溱邀請有就業需求或想轉換跑道追求更高薪職的鄉親，把握機會，參與應徵。

縣府社會及勞動處為使此次就業博覽會活動更臻完善，讓應徵的民眾和廠商謀合過程更順利流暢，社會及勞動處長林志忠17日特別在縣府召開行前會議，了解協辦單位工作進度及籌備情形。

林處長說，雖然受到景氣及台商回流投資效益尚未顯現，企業人力需求不旺，但此次就業博覽會縣府仍邀請大立光、環鴻科技、永豐棧和涵碧樓等45家優質企業廠商前來聯合徵才，提供2,000個熱門工作機會，平均每5個工作就有一個薪資上看40K。

其中，環鴻科技公司更是祭出最高月薪70K的職缺，相當難得。企盼透過此次就業博覽會，讓所有縣民都能重獲工作熱情，成為高薪人生勝利組。

林處長也指出，此本次就業博覽會有許多企業提供超高薪職位，如香里食品、興霖食品提供研發類人員職缺；福美大飯店、九族文化村還提供主管級職缺。

參與徵才廠商類別涵蓋多元，有製造業、食品業、電子業、餐飲業、科技業及職業軍人等職類。另今年也首度推出「交通及運輸業聯合徵才專區」，邀請國光、統聯、員林、南投、總達客軍、昇大交通公司及2家在地職業駕訓公司參與，釋出職缺待遇都相當不錯。

當天活動開場邀請喜裂克文化藝術團及國軍娃娃快閃熱舞有精彩舞蹈饗宴，現場除提供各行各業就業機會，亦提供中(高)齡民眾求職技巧及職缺訊息，還有免費的視障按摩、彩妝及義剪等服務。另外，當天前300名求職者，南投縣政府將贈送早鳥精美小禮物乙份，現場優先完成履歷填寫者更加碼贈送綠化苗木200株。

(中時 )