行政院長蘇貞昌（右）8月26日提前頒贈金鼎獎獎座給罹癌體弱的辛佳慧(中)，表彰對兒童權益的關懷、台灣社會前進的貢獻。(資料照 陳怡誠攝)

今年9月12日金鼎獎頒獎典禮，特別貢獻獎得主、兒童文學作家幸佳慧因癌症無法出席。今天，幸佳慧的先生和姊姊透過她的po文宣布幸佳慧昨（16日）在睡夢中離開了。

幸佳慧的先生和姊姊在幸佳慧的臉書上po文，寫道「我們是佳慧的先生及姊姊。我們最愛的阿慧，昨天在睡夢中離開我們了」。雖然不捨，「但她從此自由自在，無病無痛，有永恆的愛與喜樂和她同在」。

基於她的意願，「我們將不設靈堂，也不舉辦公開告別式，讓一切從簡。但這段時間以來，大家給她滿滿的愛與關懷，她都收到了。如果還有話想對她說，可以直接在這篇文下面留言給她，她總是心心念念著讀者及朋友們，在天上的她想必也很愛讀大家的留言。如果想為她做些什麼，就將她已經在做的或想要做的事，繼續下去！」幸佳慧的先生和姊姊表示，「俠女阿慧能到處放火和點燃小小火苗，少不了你們的支持，也因為你們的陪伴，青澀寶貝的一生並不孤單。謝謝大家。」

榮獲今年金鼎獎「特別貢獻獎」的兒童文學作家幸佳慧，因去年檢查發現罹患罕見的壺腹癌。當時，8月26日時行政院長蘇貞昌邀幸佳慧到院，感謝她對兒童權益的關懷及對台灣社會前進的貢獻，先致贈她金鼎獎獎座。

(中時電子報)