國民黨總統參選人韓國瑜請假投入2020選舉，16日起展開環島傾聽學習之旅，結束2日行程後，18日周六將暫停半天，上午銷假回到高雄市政府，接見美國在台協會主席莫健；市府表示，未來如有重大市政行程，韓國瑜也會隨時銷假上班。

韓國瑜17日下午結束屏東瑪家鄉的原住民固本會報後，驅車返回高雄，明天下午才會再度南下，2點10分到屏東高樹鄉參加農業座談會。

外界猜測他為何要中斷屏東行程、先回高雄，今天晚間7點高雄市府發布18日市政公開行程，答案揭曉，原來韓國瑜明天上午先銷假，早上10點將在鳳山行政中心接見美國在台協會主席莫健（AIT Chairman James F. Moriarty），兩人會談的前10分鐘將開放媒體採訪。

市府指出，莫健大使於2016年10月接任美國在台協會主席，代表美國政府定期來台訪問，以及在美國參加與台灣代表的會議，這次是莫健大使上任後第7次訪談，也是第一次與韓國瑜市長見面。

韓國瑜15日宣布請假參選時，高市新聞局長王淺秋即表示，韓市長基本上連續請假到明年元月11日投票日，但期間若有任何重要訪賓、重大市政活動，市長會隨時銷假上班。

(中時 )