獨居女子請男性友人幫忙修馬桶，沒想到引狼入室。陳姓男水電工幫忙獨居女性友人修好馬桶後，見對方短衣短裙坐在床上看電視模樣誘人，竟直接躺上床、伸手撫摸女友人私處，甚至暴力脅迫性侵，所幸女子奮力抵抗逃過一切。一審澎湖地院依強制性交未遂罪判陳男其1年10月，上訴後高雄高分院認定其惡行重大，維持原判，可上訴。

判決書指出，2017年9月25日下午陳男前往女性友人位於馬公市獨居租屋處修理浴室馬桶，修好後見女友人穿著性感、盤坐在床上看電視，竟萌生色慾，直接躺上床鋪、大字型橫躺在她腳邊，還直接出手撫摸其私處。

被害女子見狀驚嚇地跳下床，要求陳男立刻收拾東西滾出家門，但陳男不但不從，還出手拉扯女子手臂，甚至直接從後方勒住她頸部並強壓在地板，藉機撫摸胸部、私處及強吻臉部，還說「來啊，來啊，來一次也不會怎樣」意圖強行性交。所幸女子奮力掙扎抵抗，陳男無法得手，悻悻然收拾工具離去。

被害女子事發透過友人報警，一狀告上法院。女子表示，事發後半夜經常做惡夢驚醒，精神時時處於緊繃、警覺的狀態，嚴重影響生活、工作及人際關係，經前往高雄凱旋醫院精神科鑑定後，證實罹患「創傷後壓力症候群」。

陳男則在法庭上矢口否認躺上床、勒住女友人企圖性侵等事，但法官根據女子測謊及精神鑑定報告，判定陳男說謊，審酌陳男多項前科，依強制性交未遂罪判其1年10月。陳男不服上訴，二審合議庭法官認為，被害人指證歷歷，並留有受傷照片，最後維持原判，全案可上訴。

(中時 )