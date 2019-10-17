為紀念前聯合報記者廖志坤成立的基金會，今年獎學金發放大爆滿，共138人提出申請，96人審查通過，將發放高達79萬元獎學金，創下新紀錄。

23年前廖志坤在苗栗南庄採訪途中，不幸車禍喪生，家人籌資250萬元成立廖志坤文教基金會，並利用孳息，針對中港溪3鄉鎮低收入戶國高中、大學、研究所學子發放獎學金，規畫國中5000元、高中以上1萬元，是苗栗縣內各項獎學金數額最高者，23年以來，已發放1000萬元以上獎學金。

但因孳息微薄，每年靠熱心公益人士捐獻，今年捐獻者包括昇恆昌免稅店董事長江松樺、總經理江建廷父子、春天診所董事長何麗玲、中遠集團亞洲區總裁徐定心、脈動國際總經理吳世昌、前縣議員陳永賢、地方人士謝堂德等人。

每年廖志坤文教基金會平均發放60萬元獎學金，今年則創下新高，獲審查通過大學及研究所共20人、高中42人，國中34人，預計發放79萬元，將於11月10日上午在頭份中山堂頒贈獎學金。

(中時 )