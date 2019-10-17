於香港「台灣月」系列活動「一脈OneMap-台灣美學設計展」展出的「勤美學 森大獲全球知名設計媒體「Dezeen Awards」的建築類Rebirth Project獎項高度推薦獎，森大建築師、自然洋行的曾志偉也獲選為威尼斯建築雙年展台灣館代表的參展單位，即將於明年5月前進威尼斯。

今年「台灣月」中的「一脈OneMap-台灣美學設計展」，以山脈、森林、海洋為題，探索台灣的美學運動，勤美學 森大以策展主軸「森脈」為命題，設計了30件封存在玻璃培養皿的微觀世界，並運用放大鏡裝置來揭示「森大‧我小」的謙卑態度，也暗示森林宛如一座創意培養實驗室，邀請具宏觀思維與微觀敏銳度的獨立創作者或藝術家，彼此展現非典型的跨界實驗精神。

勤美學森大是勤美學於2018年6月開出的大型藝術森林實驗場域，它是一個結合自然採集、農務勞作與藝術文化的聚落典型，也是一個期待引發內部精神性循環的「森林藝術美學實驗學院」，此次獲Dezeen Awards 選為「2019高度推薦獎之殊榮Rebirth Project獎項」。

該獎項聚焦於建築設計、室內設計、設計三大類別與小型設計工作室項目，四個類別再區分出共36項子類別，最終選出年度設計以及高度推薦獎，今年有超過4500件作品、來自87個國家一同角逐，決賽評審名單包含日本建築師藤本壯介、Neri＆Hu （如恩設計）、紐約建築事務所SO-IL、以及Morphogenesis 等知名建築師。自然洋行建築團隊為勤美學森大所設計的空間，一路從267件作品的長名單、及5件作品的短名單中脫穎而出。

(旺報 )