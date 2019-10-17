行政院副院長陳其邁今天主持「中央廉政委員會議」，內政部警政署建議修正「通訊保障及監察法」，放寬調閱通聯等偵查作為。陳其邁表示，各界尚有不同意見，請法務部持續蒐整國外法制，以及司法機關、司法警察機關等建議，研擬完善修法內容。

蔡政府打假新聞，法務部曾提及修通保法，但引發打假還是要奪回監聽權之議。政院「中央廉政委員會議」又議及內政部警政署建議修正「通訊保障及監察法」，放寬調閱通聯等偵查作為的限制。但陳其邁表示，各界尚有不同意見，請法務部持續蒐整國外法制，以及司法機關、司法警察機關等建議，研擬完善修法內容。

陳其表示，蘇揆上任以來，執政團隊一直致力於推動各項改革及創新服務，要求各項政策作為必須更為貼近民眾需求，以有效回應人民的期望。由於清廉是政府提升施政品質、強化行政效能的首要前提，也是厚植民眾對公部門信賴及支持的重要關鍵，各機關首長務必以實際行動與作為，展現對清廉執政的重視，政府的廉潔才能持續不斷進步。

針對法務部廉政署遵循聯合國反貪腐公約，規劃各項廉政政策，執行防貪及肅貪工作，此次於會中提出「當前廉政情勢及分析」報告案。陳其邁指出，各機關應將報告內容及相關分析，列為政策改進規劃參考，並持續精進各項廉政作為，以提升政府廉能程度。另各機關首長應善用政風機構落實風險預警及管理工作，防杜貪瀆案件發生，建構人民信賴的廉能政府；此外，陳其邁也指示經濟部參考會中委員建議，推動台灣ISO 37001（防貪管理體系）認證機制。

有關內政部警政署報告「警政廉政策進作為—從反貪及防貪出發」，參考相關報告提出建構反貪、防貪之廉政環境的3大策進作為。陳其邁表示，警政署應持續結合各地方警察機關，精進各項反貪及防貪策進作為，並列為未來警政廉政工作重點。針對重大貪瀆不法案件，務必不庇縱、不護短，主動積極查察並儘速釐清案情，展現政府強力肅貪的決心。

(中時 )