藝人阿布先前上節目分享自身靜脈曲張的罹病心得。現場他拉起褲管，只見盤糾錯結在小腿肚附近的靜脈，讓主持人直呼不可思議。許多人認為靜脈曲張只是外觀不好看，但如果不治療，嚴重可能危及性命。

人是直立動物，腿部靜脈為了要對抗地心引力將血液送回心臟，所以靜脈中有瓣膜，阻擋血液往低處回流，加上小腿肌肉群在運動時收縮，像幫浦般把血液往上壓，才不會讓血液聚積在下肢。

但如果血液循環不良或瓣膜功能不全，血液就無法有效流回心臟而往腳部逆流，造成靜脈曲張。《靜脈曲張真的不是小毛病》作者、志勛皮膚科院長楊志勛指出，靜脈曲張是一個慢性的疾病，初期只有在小腿發現蚯蚓狀的靜脈瘤，往往要5～10年之後，才逐漸出現腳部水腫、痠痛、抽筋，鬱血性濕疹等等症狀，皮膚發癢色素沉澱，抓破皮就會導致潰瘍，傷口久久不能癒合。此外還會出現腳部皮膚變硬纖維化，「如果不治療，久了會造成靜脈栓塞，血栓跑到肺部就會造成肺部栓塞及心肺功能問題。」

靜脈循環、回流心臟的狀況不良，很大的原因是久站或久坐，因此老師、廚師、護理師、髮型師、專櫃人員或空服員，尤其是50歲以上的女性，都屬於高危險群。

另外是女性生育時，胎兒會壓迫到母親的血管，因此懷孕女性也是靜脈曲張的高風險族群。最後是遺傳，有些人天生靜脈瓣膜功能不全，因此容易罹患靜脈曲張，「遺傳性的靜脈曲張一般在20幾歲就會有症狀，」楊志勛說。其他如肥胖、長期搬運重物等等都是致病因子。

楊志勛建議，一旦腳部浮現蚯蚓狀的靜脈瘤，痠痛腫脹或踝部出現色素沉澱就要就醫，醫生會用超音波診斷是否是靜脈曲張引起的症狀，判定嚴重程度。

林口長庚紀念醫院血管外科主治醫師魏文澄表示，有些高齡族群因為遺傳、肥胖等原因，血管相較於一般人藏得更深，因此老了以後，出現靜脈曲張問題，也難以被察覺。「這些病患其實還是有浮腳筋，但因為藏在裡面，血管不易浮出，必須要用超音波看，才會發現裡面血管都已經是彎曲的。」因為沒有浮腳筋，難以從外觀判別，而延誤了就醫時間。

靜脈曲張傳統的的治療方式是把腿部「大隱靜脈」抽掉。（圖片來源：Pixabay）

靜脈曲張傳統的的治療方式是把腿部「大隱靜脈」抽掉，楊志勛指出，這個手術要全身或半身麻醉、住院且後遺症很多，包括容易局部麻感、瘀血、疼痛，傷口長達5、6公分需要縫合，增加了感染的風險，5年的復發率高達30%。另一種是泡沫式硬化劑注射，利用藥劑來破壞曲張的血管，不需要麻醉，施打後便能照常生活，但5年的復發率也是30%。

目前新技術是利用雷射微創手術來治療。楊志勛表示，透過雷射光纖傳導能量，把結構扭曲、鬆弛擴張的血管收縮、移除，使血液回復正常的流動，「這個方式只需局部麻醉，不用40分鐘即可完成手術，雷射後穿著彈性襪即可走動，恢復日常生活，復發率極低，5年只有5%，且只需要一次治療。」

如果經診斷為輕度靜脈曲張，可能只需要保守療法就能改善，如穿彈性襪。

魏文澄建議，民眾可到正規醫療用品店購買以「mmHg」為單位的壓力襪，選擇第一級（<20mmHg）與第二級（20-30mmHg）的壓力襪即可。第1級是一般人保養用，第2級則是靜脈曲張的病患使用，3、4級則是病情嚴重的狀況，有醫師處方再購買，「一般市售以『丹數』分級的襪子，並非正式醫療分級的壓力襪，買來當壓力襪穿，可能無法治療，反而會讓靜脈曲張更嚴重，還是買以『mmHg』為單位的壓力襪，才符合標準，穿得安心有效果，」他說。

靜脈曲張讓人腿部外觀不佳、嚴重可能併發皮膚和心肺問題，但楊志勛指出，只要做好6點，就能預防靜脈曲張。

1.避免久站或是久坐：坐辦公室者每小時起身活動3～5分鐘，加強肌肉收縮，促進血液循環，可以達到預防、紓緩、減慢靜脈曲張的進程。

2.規律的生活與運動，休息時抬高雙腿可以促進靜脈回流。

休息時抬高雙腿可以促進靜脈回流、預防靜脈曲張。（圖片來源：Pixabay）

3.穿彈性襪：若需繼續長期站著工作，請務必穿著合適的醫療級彈性襪，減少腿部的負擔，幫助血液回流。醫療級彈性襪的壓力是漸進式，腳踝處較緊，小腿至膝蓋較鬆，這才有助於血液回流。

楊志勛建議，彈性襪應在早上起床、下床前穿上；魏文澄也指出，通常會建議有需要的患者應整天穿著壓力襪，到晚上睡覺，由於下肢與心臟位置同高，比較不會有血液沈積在下肢的問題，就不須穿著。

4.多吃高纖食物、低油低鹽食物。少喝酒，酒精會加速靜脈曲張的發生。

5.控制體重：減重可以緩解腿部壓力，延緩血管退化。

6.避免提重物。

(中時電子報)