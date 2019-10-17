2019美國陸軍協會論壇(AUSA 2019)是美國最大的陸地武器裝備展，展出許多最新科技概念，比如參與美國陸軍未來戰搜直升機計畫（FARA）的卡瑞姆公司(Karem)，展示了他們的高速直升機AR40，外型流線，如同裝了機翼和主旋槳的飛行魚雷。

全球飛行網(Flight Global)報導，卡瑞姆公司是新創的飛行公司，該公司正在設計的AR40高速直升機，它的主旋翼直徑11公尺，作為垂直起降的升力，整系統採用具三片旋翼設計，設計「優化調速轉軸」(Optimum Speed Rotor)技術，該技術比傳統的可變螺距還要細緻，每一片槳葉都可以調整角度，以適應不同時期的飛行性能。最初是由美國陸軍研究基金開發的，可以使直升機在垂直或水平飛行時，調整最佳的轉速效率。

從文字介紹表示，卡瑞姆AR40的尾旋翼可以轉向，既擔任抵消扭矩的功能，也是加速推進，不過概念圖還看不出來。(圖/Karem)

卡瑞姆FARA計劃負責人湯瑪斯‧貝爾格(Thomas Berger)解釋說，一般的可變螺距，槳葉的調整是每一片都連動，而優化調速轉軸，則是可以控制每個槳葉，在左右斜向飛行時，效率更好。

機身有一對頗長的機翼，使得它的翼展達到12.2公尺，比主旋翼還要寛一些，貝爾格表示，如此長的機翼可提供直升機在水平飛行時更大的升力，特別在直升機下降或上升期間，使飛行更具空氣動力性，也就有更快的速度。

另外，AR40尾部有朝後尾旋翼，這一點不奇怪，這在其他高速直升機的設計上也看的到，然而它沒有安裝抵消主旋翼扭矩的尾旋翼，顯然需要別的辦法來抵消扭矩。

「富比士」(Forbes)的報導，AR40的尾旋翼的方向可以轉旋，作者稱「多少讓人聯想到F-35B上的排氣」，這意思顯然是這支尾旋翼同時具有「懸停抵消扭矩」、「高速飛行時增加推力」兩種效果，這樣的設計相當聰明，不過在過去還真從來沒有看過。

雖然AR40仍是概念模型，不過卡雷姆公司相當有信心，他們認為，AR40應該能夠超過美國陸軍的最大速度要求時速333 公里。

AR40採用單引擎設計，目前已指定是通用動力的T901，這也是美國陸軍的改進型渦輪引擎計機。

AR40的駕駛艙採用並排雙座式，還在駕駛艙正後方裝有小型的乘客艙，可容納最多4名乘員，以執行特種作戰人員運送任務。再之後的機艙，就是內部武器艙，目前還沒有公布容量。

雖然卡雷姆過去沒有設計載人飛機的經驗，但是他們已經找到諾斯洛普-格魯曼公司(Northrop Grumman)和雷神公司(Raytheon )擔任協力廠商，所以這個團隊仍然陣容堅強，卡雷姆開發AR40的主機體、轉軸和驅動技術；諾斯洛普提供生產力支持，以及航空電子專業知識；雷神公司貢獻任務集成系統，和模組化開放架構系統等飛控部分。

(中時電子報)