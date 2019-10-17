常玉的《曲腿裸女》10月5日剛在香港蘇富比拍賣會以1.98億港幣成交。（取自新浪微博＠環球網）

已故著名法國華裔畫家常玉的畫作《五裸女》，今天（10月17日）在香港佳士得畫廊亮相，佳士得表示，該畫11月下旬拍賣，起拍價為2.5億元港幣，約新台幣9.89億元），有機會成為2019年度全亞洲最高價格拍品。

本名常有書的常玉，畫風中西融合，被稱為「東方馬諦斯」、「中國的亞美迪歐·莫迪里安尼尼（義大利表現主義畫派畫家）」。佳士得展示的《五裸女》是油彩織維板作品，圖長1.72公尺，寬1.2公尺，畫面色彩豐富，繪有5位來自不同種族的站姿裸女形象，頭髮顏色有黃色、黑色和白色等，畫面右方有常玉親筆簽名。

佳士得亞洲區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，《五裸女》繪製於1950年之後，是常玉所有裸女題材作品中，人數最多、尺寸最大的1幅，站姿裸女在常玉藝術生涯中也極為罕見，他的裸女系列油畫共56張，僅有7幅為站姿圖。

佳士得藝術專家表示，作品是在法國巴黎完成的，其背景處理、色塊和線條表現手法讓人驚歎。畫家使用不同層次的白色處理突顯人物體積的亮感，這是常玉創作手法裡特別的地方。深紅與亮黃的背景強烈地襯出潔白的人體，黑色生澀的線條充分勾勒出畫家晚期繪畫中特有的古拙韻味，作品也使用了很多中國山水意境繪畫手法。

據中新社報導，常玉作品曾在2011年以1.97億港元（約新台幣7.79億元）的高價，創下常玉作品最高拍賣紀錄，一舉成為當時華裔藝術家價值最高的油畫。今年10月5日，香港蘇富比在香港會議展覽中心舉行的2019年秋拍「現代藝術晚間拍賣」，常玉晚年作品《曲腿裸女》以1億港元起拍，最終以1.72億港元落槌，加傭金最終以1.98億港元（約新台幣7.83億元）成交。

(旺報 )