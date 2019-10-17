白冰冰、阿文、東諺17日主持中視《我愛冰冰Show》，節目為祝福中視50周年台慶，特別推出特別企畫，黃香蓮、曹西平、包偉銘、康康、李志希、金珮珊、方季惟、于櫻櫻、白雲、曾治豪、張文綺、賴慧如以及馮韋傑等藝人也現身分享與中視的淵源，場面既逗趣又感人。

白冰冰透露，她第一部戲《婆媳過招七十回》就是在中視演出，當時與潘迎紫等演員合作獲得很大的成功，「中視幫我們每個演員設了信箱，演員管理組會來看，誰的信較多，那也是一種非常大的壓力，我演三八媳婦，本來只有2、3封，再來7、8封，後來信件如雪片般飛來，他們開了一整間讓我放信。」她還回憶當時與陳美鳳主持節目《天才俱樂部》，促成陳美鳳的戀情，就算節目結束，陳美鳳也談了一段不短的戀愛。

白冰冰（中）主持《我愛冰冰Show》，邀眾星歡慶中視50周年。（粘耿豪攝）

曹西平、包偉銘則在中視合作《來電五十》，兩人當場重現當時的開場白，讓所有人彷彿進到時空隧道，兩人被問是否不「和諧」，包偉銘回應超誠實，「他喜歡的對象、跟我喜歡的對象條件不同。我很早就離開這個節目，第三年就分手了。」曹西平笑稱後來與郭靜純、何篤霖繼續主持，但他印象最深刻的，其實是人生第一個錄影節目，當時他上包國良主持的中視節目《歡樂假期》。

曹西平（左）、包偉銘曾在中視合作《來電五十》。（粘耿豪攝）

除了膾炙人口的戲劇，中視一路走來每檔戲的主題曲，總是響遍大街小巷，金珮珊唱紅許多歌曲，有「金八點」美譽，她吐露當年背後秘辛，「我是從救火隊開始，那時剛進中視還是新人，臨時被問要不要試試，我說好啊，有機會就抓住，《神鵰俠侶》、《一代女皇》我都是救火隊，就這樣用力把它唱起來。」于櫻櫻當年唱遍「阿姑」周遊每部大戲的片頭、片尾曲，〈愛在夕陽下〉、〈飄香夢〉都是許多人心中的經典，她感性地說：「非常感謝中視跟周阿姨給我這個機會。」

(中時 )