一名年輕辣妹因馬桶故障，打電話請求好友C男到家協助修理，期間就獨自坐在床上看電視等待，但男方見其穿著小可愛以及短裙，肉體若隱若現，竟然慾火高漲，修完後自動躺在床上，並伸手摳辣妹下體，還請求「來一次不會怎樣」，遭拒後竟然怒火中燒想要硬上，女方拼命抵抗並未得逞，事後氣得報警處理。

據了解，C男士原本就是一名水電工，去年9月份接到女性好友電話，聲稱馬桶壞了，希望他能協助修理，由於該名女性友人年輕貌美C男立刻答應前往處理。

到了女方房內後，C男熱心進入浴室修理，女方則因為天氣熱，只穿著小可愛及及短裙，逕自坐床上看電視，C男在浴室看到女性友人婀娜曼妙，若隱若現的身材，加上天氣炎熱，竟然一時慾火上升。

修好馬桶後，猴急的跳上女友人的床，躺在她的身旁。女性友人心有警覺，立刻起身想閃避，還假意說要請對方離去，表示事後會再答謝。但C男這時早已按耐不住滿身慾火，突然抓住其手臂，然後抱住女性友人壓在地上，雙手不斷在她胸部揉捏，同時還摳其下體。

女方當場死命抗拒，但C男卻不停手，還向對方說「來一次不會怎樣」，但女方抵死不從，雙方拉扯半天，C男眼見無法得逞，自己也機疲力竭，於是自討沒趣離開。但女方事後怒不可抑，立刻前往警局報警提告，C男依性交未遂罪嫌遭判1年10個月仍可上訴。

(中時電子報)